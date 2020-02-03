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  • 03.02.2020 15:28
  • Son Güncelleme: 03.02.2020 16:24

Başkansolosu Cui Wei ten ölenlerin sayısını açıkladı

Son dakika haberine göre Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, ü nedeniyle ölenlerin sayısının 362'ye ulaştığını duyurdu. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 362'y'e yükseldi

Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei İstanbul'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Wei, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ile ilgili güncel verileri paylaştı. Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 362'ye ulaştı" dedi.

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