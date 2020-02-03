Karantinadaki öğretmen Koronavirüs kabusunu anlattı: "Yemekler mikroplu"

Muying yaptığı açıklama, "Kimse virüs hakkında gerçekten bir şey bilmiyor, kimse emin değil. Durum böyle olunca uygun bir tedavi bulmak da mümkün değil." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Babama ve bana antibiyotik ve ağrı kesici veriliyor. Bunlarla nasıl iyileşeceğiz. Bu hastalığın tedavisi yok."

Muying Shi, karantina altındaki hastalara karşı nasıl bir tutum izlendiğini ise şöyle anlattı:

"Bazı hastalara ilaç bile verilmiyor. Duvarlardan doktorlara bağıran hastaların seslerini duyuyoruz. Sağlık görevlilerin de endişeli olduğunu aktaran kadın, "Doktorlar ve hemşireler her zaman korkuyucu kıyafetler giyiyorlar. Ama yine de çok gergin olduklarını görebiliyorsunuz." dedi.