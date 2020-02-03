Karantinadaki öğretmen Koronavirüs kabusunu anlattı: "Yemekler mikroplu"
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya giderek yayılan yeni tip Koronavirüs kabusunu sıfır noktasından anlatan 37 yaşındaki öğretmen, yemeklerinin mikroplu, doktorların endişeli olduğunu ve gerçek sayının haberlerde aktarılandan çok daha fazla olduğunu söyledi.
Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı 361'e, yükselirken, şu anda ülkesinde karantinada olan 37 yaşındaki öğretmen Muying Shi, durumun çok daha ciddi olduğunu söylüyor. , beş yıldır İngiltere'nin başkenti Londra'da öğretmenlik yapan 37 yaşındaki Muying Shi'nin annesi, dördüncü evre kanser.
Muying Shi, bu nedenle Londra'dan anavatanı olan Çin'in Wuhan kentinde geldi. Ocak ayının başında, 63 yaşındaki hasta annesi Liping Wang'e bakmak ve onunla vedalaşmak için ülkesine gelen Shi, salgının sıfır noktası olan Wuhan'da hastalığa yakalandı. Yaptırdığı test sonucunda ciğerlerinde koronavirüs tespit edilen öğretmen, şimdi karantinada.
"KİMSE VİRÜS HAKKINDA GERÇEKTEN BİR ŞEY BİLMİYOR"
Karantina ortamı ile bilgi veren genç öğretmen, sözcüklerini dikkatle seçmeye çalıştı ve konuşurken sesi titredi. Ağlamaklı bir şekilde odayı iki yaşlı insanla paylaştığını ve karantina odasında toplam üç kişi kaldıklarını söyledi. Yaşlılardan birinin oksijen tankı içerisinde olduğunu ve ancak bu şekilde nefes alabildiğini aktardı. Annesinin kilometrelerce uzakta farklı bir hastanede kalın bağırsak kanseri tedavisi gördüğünü anlatan öğretmen, sayılı günleri kalan annesiyle görüşememekten ötürü çok üzgün olduğunu söyledi.
Muying yaptığı açıklama, "Kimse virüs hakkında gerçekten bir şey bilmiyor, kimse emin değil. Durum böyle olunca uygun bir tedavi bulmak da mümkün değil." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Babama ve bana antibiyotik ve ağrı kesici veriliyor. Bunlarla nasıl iyileşeceğiz. Bu hastalığın tedavisi yok."
Muying Shi, karantina altındaki hastalara karşı nasıl bir tutum izlendiğini ise şöyle anlattı:
"Bazı hastalara ilaç bile verilmiyor. Duvarlardan doktorlara bağıran hastaların seslerini duyuyoruz. Sağlık görevlilerin de endişeli olduğunu aktaran kadın, "Doktorlar ve hemşireler her zaman korkuyucu kıyafetler giyiyorlar. Ama yine de çok gergin olduklarını görebiliyorsunuz." dedi.
Karantinada kendilerine verilen yemeklerle ilgili spekülasyonlar yapıldığını anlatan kadın, "Yemeklerimizi getiren hasta bakıcılar, yemeklerin bile mikroplu olduğunu söylüyor." dedi. Hastanede 100 kadar hastanın, koronavirüs bulaşmış olma ihtimaline karşı tedavi ve gözlem altında tutulduğunu söyleyen Muying Shi, "Annem ve babam için dayanmaya çalışıyorum ama bize kimse doğru dürüst bilgi vermiyor." dedi.
Shi, "Burada oturmuş annemi kaybetmek üzere olduğum gerçeğiyle yüzleşmeye çalışıyorum. Bir yandan da babamı bu virüs yüzünden kaybetmek istemiyorum" dedi.