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  • 24.01.2020 17:22
  • Son Güncelleme: 24.01.2020 17:41

Dünyayı korkutan harita: Ölümcül koronavirüs buralardan yayılıyor! İşte riskli olan yerler

'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve 26 kişinin ölümüne sebep olan korona virüsü tüm dünyayı alarma geçirdi. Paylaşılan son harita ise olayın ne boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Çin'in Wuhan şehrinde çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıkarken, hastalığa yakalanan sayısının ise en az 830 olduğu belirtiliyor.

Koronavirüsün anlık durumu ve ülkelere yayılmasıyla ilgili sürekli güncellenen harita ise durumun ciddiyetini gösterir vaziyette.

Haritaya göre toplam 881 kişi hastalığa yakalanmış durumda. Ölü sayısı ise 26 olarak belirtilmiş.

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