Angela Merkel Komşu’yu yıktı Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de yapılacak zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için girişimlerde bulunan Yunanistan'a olumsuz cevap verdi. Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak" dedi.

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de yapılacak zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için girişimlerde bulunan Yunanistan'a olumsuz cevap verdi. Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak" dedi. TÜM MANŞETLER