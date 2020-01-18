Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de yapılacak zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için girişimlerde bulunan Yunanistan'a olumsuz cevap verdi. Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak" dedi.
- Dünya
- 18.01.2020
- Gazete
Angela Merkel Komşu’yu yıktı
Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de yapılacak zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için girişimlerde bulunan Yunanistan'a olumsuz cevap verdi. Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak" dedi.
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