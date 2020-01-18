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Angela Merkel Komşu’yu yıktı

Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de yapılacak zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için girişimlerde bulunan Yunanistan'a olumsuz cevap verdi. Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak" dedi.

Angela Merkel Komşu’yu yıktı
Almanya Başbakanı Merkel, Berlin'de yapılacak zirvede Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınır mutabakatının iptali için girişimlerde bulunan Yunanistan'a olumsuz cevap verdi. Merkel, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Türkiye'nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak" dedi.

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