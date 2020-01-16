Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 16.01.2020 17:36
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 18:12

Son dakika: Bakanı: Hafter i devam ettirmeye hazır

Son dakika haberi... Bakanı Heiko Maas, Bingazi’de darbeci Hafter ile görüştü. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maas, "Hafter mevcut e uyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.

Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır

Bakanı Heiko Maas, 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Darbeci Hafter'in mevcut e uyacağına söz verdiğini açıkladı.

Bingazi'de Hafter ile görüşen Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.

MERKEL, DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI SEVİYESİNDE DAVETTE BULUNDU
Almanya Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra , Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli 'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Almanya Dışişleri Bakanı: Hafter ateşkesi devam ettirmeye hazır
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri