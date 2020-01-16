Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Darbeci Hafter'in mevcut ateşkese uyacağına söz verdiğini açıkladı.

Bingazi'de Hafter ile görüşen Maas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hafter'in Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya Konferansı'nın başarılı olmasına katkı sağlamaya ve prensip olarak konferansa katılmaya hazır olduğunu söylediğini aktardı.

Maas, "Hafter mevcut ateşkese uyacağına söz verdi." ifadesini kullandı.

MERKEL, DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANLARI SEVİYESİNDE DAVETTE BULUNDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter'in de konferansa davet edildiği belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin Süreci kapsamında çalışma düzeyinde 5 toplantı yapılmıştı.