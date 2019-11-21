Bugünkü
Takvim

İsrail’de hükümet krizi

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun ardından, Gantz da hükümeti kuramadı. Şimdi Cumhurbaşkanı Rivlin, vekillerden 21 gün içinde hükümeti kuracak bir aday bulmalarını isteyecek.

İsrail’de hükümet krizi
İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun ardından, Gantz da hükümeti kuramadı. Şimdi Cumhurbaşkanı Rivlin, vekillerden 21 gün içinde hükümeti kuracak bir aday bulmalarını isteyecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİsrail’de hükümet krizi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri