İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun ardından, Gantz da hükümeti kuramadı. Şimdi Cumhurbaşkanı Rivlin, vekillerden 21 gün içinde hükümeti kuracak bir aday bulmalarını isteyecek.
- Dünya
- 21.11.2019
- Gazete
İsrail’de hükümet krizi
İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun ardından, Gantz da hükümeti kuramadı. Şimdi Cumhurbaşkanı Rivlin, vekillerden 21 gün içinde hükümeti kuracak bir aday bulmalarını isteyecek.
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