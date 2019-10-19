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  • 19.10.2019 17:47
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 18:12

Köln'de skandal görüntü! 'lılar flamaları ile eylem yaptı

'nin 'nı protesto eden 'lılar, Köln'de bir araya geldi. Terör örgütü sempatizanları, ellerinde flamaları taşıdı.

'deki uzantısı 'lileri temizlemek için başlatılan 'na, salı akşamına kadar ara verildi.

PKK'LILAR ALMANYA'DA ORTAYA ÇIKTI
Verilen arada kendilerini besleyen Avrupa'da ortaya çıkan PKK'lılar, meydanlara indi.

Köln'de eylem yapan PKK'lılar, "Türkiye saldırılarına son versin" "Almanya Türkiye'ye silah satmasın" diye slogan attı.

Terör örgütü sempatizanları, ellerinde YPG flamaları taşıdı.

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