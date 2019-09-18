Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını ve saldırının "kesinlikle İran tarafından desteklendiğini" açıkladı.
Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya kanalının haberine göre basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıya ilişkin şunları kaydetti:
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