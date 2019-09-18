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  • 18.09.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 20:32

Suudiler saldırın kanıtlarını gösterip 'ı suçladı

el-Maliki, "Aramco'ya yönelik saldırıda yapımı Delta-wing tipi 'lar kullanıldı. Saldırı yapıldı ve kesinlikle İran tarafından desteklendi. İran, 'deki vekilleri yoluyla 'daki sivillere düzenlenen saldırıların arkasında bulunuyor. ve Haris tesislerine yönelik saldırılar, yine İran'ın arkasında olduğu önceki saldırıların devamı niteliğinde." dedi.

Suudi Arabistan, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda İran yapımı silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığını ve saldırının "kesinlikle İran tarafından desteklendiğini" açıkladı.

Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya kanalının haberine göre basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, Saudi Aramco'yu hedef alan saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

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