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  • 17.09.2019 00:05
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 00:05

Trump'tan dünyayı şoke eden Aramco açıklaması: Savaşa hazırız

ABD Başkanı , 'ın milli petrol şirketi 'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında 'ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıkladı.




ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile görüşmesi öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalara bulundu.

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