ABD Başkanı Donald Trump, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ile görüşmesi öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalara bulundu.
Trump'tan dünyayı şoke eden Aramco açıklaması: Savaşa hazırız
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandığını ancak kesin sonuca varmak için araştırmaların sürdüğünü açıkladı.
- Suudi Arabistan duyurdu: Geçici olarak durduruldu!
- CIA yıllarca onları kullandı, gerçekler gizli belgelerle ifşa oldu!
- Donald Trump duyurdu: Saldırıya hazırız
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