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  • 15.09.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 17:09

Saldırı sonrası AB'den açıklama! İtidal çağrısı yaptılar

'ın milli şirketi ""ya ait tesislere düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulunan Avrupa Birliği (AB), itidal çağrısı yaptı.

Saldırı sonrası AB'den flaş açıklama!

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'ın milli şirketi ""ya ait tesislere silahlı insansız hava aracıyla () dün düzenlenen saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bölgede gerginliğin yüksek seyrettiği bu dönemde, saldırılar diyalog ve gerginliği azaltma girişimlerine zarar veriyor." ifadesi kullanıldı.

Saldırılardan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "AB, güçlü bir şekilde itidal çağrısında bulunuyor." vurgusu yapıldı.

SAUDİ ARAMCO PETROL TESİSİNE SALDIRI
Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi "Saudi Aramco"ya ait iki fabrikaya dün yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

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