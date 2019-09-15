Son dakika: Dışişleri'nden Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrail lideri Netanyahu'nun skandal açıklamalarıyla ilgili olarak "Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir." dedi.



İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"(Netanyahu'nun açıklaması) Bu utanç verici açıklama seçimlerde birkaç oy fazla kazanmaya yönelik alçakça bir girişimdir. Bazı ülkelerin desteğiyle cesaretlenen İsrail, ırkçı apartheid rejimine dönüşmeye başlayan saldırgan politikalarını sürdürmektedir. Ümmetin tümü birlikte tepki vermiş olsaydı ABD ve İsrail'in pervasız planları, politikaları ve davranışları bu noktaya hiç gelmeyecekti."

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