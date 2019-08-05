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  • 06.08.2019 06:24
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 06:24

'nın 'deki tüm varlıkları donduruldu

Devlet Başkanı ve yönetimini meşru olarak kabul etmeyen yönetimi, Maduro üzerindeki baskıyı daha da artırmayı amaçlayan yeni bir adım attı. ABD Başkanı , Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD'deki tüm varlıkları donduruldu

Başkanı , 'nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran başkanlık kararnamesine imza attı.

Venezuela Devlet Başkanı ve yönetimini meşru olarak kabul etmeyen ABD yönetimi, Maduro üzerindeki baskıyı daha da artırmayı amaçlayan yeni bir adım attı.

, Trump'ın imzasıyla yayımlanan Venezuela ile ilgili başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaştı.

"Venezuela Devletinin Varlıklarının Dondurulması" başlığıyla yayımlanan kararnamede, "Venezuela'nın ABD'deki tüm mal varlıkları ve bu varlıklara dahil olan çıkarları bloke edilmiştir; bunlar transfer edilemez, ihraç edilemez, geri çekilemez ya da ticareti yapılamaz." ifadelerine yer verildi.

Venezuela yönetimini "ekonomik bir blokaj" altına alacağı belirtilen adımla Trump yönetimi, ABD'den Caracas'la yapılabilecek ekonomik işlemlerin önünü tamamen kesmiş oldu.

Öte yandan aynı kararname ile insani yardımlar hariç Venezuela yönetimindeki tüm yetkililerle yapılacak tüm işlemler de kısıtlanmış oldu.

Geçen hafta ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya blokaj veya karantina uygulayabileceğini söylemişti.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.

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