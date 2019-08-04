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  • 04.08.2019 21:29
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 22:21

'de 24 saat içinde 3. saldırı! 'daki saldırıda 14 kişi yaralandı

'de 24 saat içinde 3. saldırının yaşandığı bildirildi. kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Bugün sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Dün ise Teksas eyaletinin kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'de 24 saat içinde 3. saldırı!
'nin kentinde düzenlenen silahlı saldırılarda 14 kişinin yaralandığı açıklandı. Bölgede yayın yapan Chicago Sun-Times gazetesinin haberine göre saldırı kentin batı yakasındaki Douglas Park bölgesinde, kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişinin siyah bir araçtan ateş açmasıyla gerçekleştiği belirtildi. Yerel polis tarafından yapılan açıklamada ise kentte Cuma gününden bu yana 3 ayrı saldırı gerçekleştiği hatırlatılarak, saldırılarda 3 kişi öldüğünü ve 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.


Bugün sabah saatlerinde Ohio eyaletinin Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti. Dün ise Teksas eyaletinin kentinde bir alışveriş merkezinde yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetmişti.

5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
ABD'nin 3 ayrı bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonrası ülkede 5 günlük yas ilan edildi.

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