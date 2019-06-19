Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin pazartesi günü, yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından vefat haberini veren Extra news kanalı spikeri, vefat haberinin sonunda "Samsung cihazından gönderildi" ifadelerini kullandı.

"SAMSUNG CİHAZINDAN GÖNDERİLDİ"

Spiker, Mursi'nin vefatı sonrası Mısır Başsavcılığı tarafından yayımlanan açıklamayı okurken, "Anılan kişi (Muhammed Mursi) Kasım 2017'den itibaren gözetim altına alındı ve gerekli tıbbi destek düzenli olarak sağlandı. Kaynak, bütün tıbbi belgelerin, var olan bütün tıbbi desteğin sağlandığını gösterdiğini ve bunların ilgili yerlere sunulacağını vurguladı. Samsung cihazından gönderildi" dedi.

"Samsung cihazından gönderildi" cümlesi, Samsung cihazlarından gönderilen e-posta mesajlarının alt kısmında bulunuyor.

"KANALLAR SİSİ YÖNETİMİNİN GÖNDERDİĞİ TALİMATLARI OKUYOR"

Mısırlı spikerin sözleri, sosyal medya mecralarında "Kanallar Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yönetiminin gönderdiği talimatları okuyor" yorumlarına neden oldu.

Mısır medyası, vefat haberini verirken Muhammed Mursi'den "eski Cumhurbaşkanı" olarak bahsetmekten kaçınırken, bazı medya kuruluşları sadece "zanlı" ifadesini kullandı.