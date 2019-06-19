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  • 19.06.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 19.06.2019 13:12

televizyonunda Mursi skandalı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Sisi'nin gönderdiği talimatları okuyor

’da ’nin vefat haberini duyuran bir spikerin haberin sonunda “ cihazından gönderildi” ifadelerini kullanması, Mısır’da medyanın darbeci Sisi yönetimi tarafından yönetildiğini ortaya koydu. Skandal sonrası sosyal medyadan tepki yağıyor: Kanallar Abdülfettah es-Sisi yönetiminin gönderdiği talimatları okuyor...

'ın seçilmiş ilk 'nin pazartesi günü, yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından vefat haberini veren Extra news kanalı spikeri, vefat haberinin sonunda "Samsung cihazından gönderildi" ifadelerini kullandı.

"SAMSUNG CİHAZINDAN GÖNDERİLDİ"
Spiker, Mursi'nin vefatı sonrası Mısır Başsavcılığı tarafından yayımlanan açıklamayı okurken, "Anılan kişi (Muhammed Mursi) Kasım 2017'den itibaren gözetim altına alındı ve gerekli tıbbi destek düzenli olarak sağlandı. Kaynak, bütün tıbbi belgelerin, var olan bütün tıbbi desteğin sağlandığını gösterdiğini ve bunların ilgili yerlere sunulacağını vurguladı. Samsung cihazından gönderildi" dedi.

"Samsung cihazından gönderildi" cümlesi, cihazlarından gönderilen e-posta mesajlarının alt kısmında bulunuyor.

"KANALLAR SİSİ YÖNETİMİNİN GÖNDERDİĞİ TALİMATLARI OKUYOR"
Mısırlı spikerin sözleri, sosyal medya mecralarında "Kanallar Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi yönetiminin gönderdiği talimatları okuyor" yorumlarına neden oldu.

Mısır medyası, vefat haberini verirken Muhammed Mursi'den "eski Cumhurbaşkanı" olarak bahsetmekten kaçınırken, bazı medya kuruluşları sadece "zanlı" ifadesini kullandı.

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