AK Parti'den Mursi açıklaması: Korkuyorlar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi'nin naaşından korkuyorlar. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."

Darbeciler, en temel insanlık değerlerine düşmandırlar. Kendi milletine namlu doğrultanlar, insanları acımasızca öldürenler şebekesidir darbeciler. Bir kere daha insani olan her şeye düşman oldukları görüldü. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşını ailesine teslim etmiyorlar.