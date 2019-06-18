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mahkeme salonunda hayatını kaybetti

Darbeci Sisi tarafından tutuklatılan ’ın seçilmiş ilk Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.


Mısır'ın darbe ile görevden uzaklaştırılan seçilmiş ilk (67) mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi, 3 Temmuz 2013'te yoğun protesto gösterilerinin ardından Sisi'nin darbesi sonucu hapse atılmıştı. hareketine karşı tasfiye başlamış, yüzlerce kişi çatışmalarda ölmüştü. Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, casusluk suçlamasıyla Mayıs 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Üzücü haberi öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmiştir" dedi.


ORGANİZE BİR CİNAYET
eski Cumhurbaşkanı adayı Eymen Nur, "Mursi katledildi, organize bir cinayete kurban gitti. Yavaş yavaş bir cinayet işlendi" dedi.



Öte yandan darbeci Sisi, Mısır'da olağanüstü hal ilan etti.


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