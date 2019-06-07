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  • 08.06.2019 07:25
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 07:25

Savunma Bakan Vekilinden 'a mektup

Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı 'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup gönderdi. Shanahan mektubunda, mevcut sorunlara çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı 'a bir mektup gönderdi.

Shanahan, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan mektubunda, mevcut sorunlara çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentisini dile getirdi, görüşmelere devam edilmesinin önemini ifade etti.

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