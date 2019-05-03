Venezuela'dakıi darbe girişimi, Başkan Nicolas Maduro'nun halkı sokağa çağırmasıyla bastırıldı. Ülkesindeki darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu belirten Maduro, "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir Avrupa gazetesi Donald Trump ve John Bolton'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Şili, Brezilya, Arjantin ve Kolombiya hükümetlerini arayıp destek istemişler. Girişilen darbe teşebbüsü bizzat Beyaz Saray'dan, John Bolton tarafından yönetildi" dedi.





MADURO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

ABD destekli muhaliflerin başarısız darbesi sahne olan Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı. Maduro, "Venezuela'nın geleceği barış, işsizlik ve zorluklarla mücadele edilmesidir" dedi.