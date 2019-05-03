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Maduro: Darbe girişimi bizzat ’dan

Maduro, “Darbe girişimi bizzat ’dan, tarafından yönetildi” dedi...

Komuta Beyaz Saray’dan

Venezuela'dakıi darbe girişimi, Başkan 'nun halkı sokağa çağırmasıyla bastırıldı. Ülkesindeki darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğunu belirten Maduro, "Sağın komplolarından birini bozguna uğrattık. Bir Avrupa gazetesi ve 'ın gün doğmadan önce askeri darbenin bütün operasyonlarını koordine ettiğini yazdı. Şili, , Arjantin ve hükümetlerini arayıp destek istemişler. Girişilen darbe teşebbüsü bizzat 'dan, John Bolton tarafından yönetildi" dedi.



MADURO'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ
ABD destekli muhaliflerin başarısız darbesi sahne olan 'da Devlet Başkanı Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı. Maduro, "Venezuela'nın geleceği barış, işsizlik ve zorluklarla mücadele edilmesidir" dedi.

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