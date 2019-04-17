Avrupa Parlamentosu'ndan vize kararı

Yeni düzenlemeye göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uyguladığı seyahat vizesi ücreti 60 eurodan 80 euroya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 6 yaşın altındaki çocuklardan alınmazken, sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vize imkanı sağlanacak.



Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.



Düzensiz göçmenleri kabul alanında AB ile yeterli iş birliği yapan ülkeler için söz konusu kurallarda değişikliğe gidilebilecek.



Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.