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  • 18.04.2019 06:55
  • Son Güncelleme: 18.04.2019 06:55

'ndan kararı

, başvuru ücretlerinin 80 euroya yükseltilmesini onayladı. Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurulu'nda, Avrupa Birliği'ne () kısa dönemli vize başvurularına ilişkin düzenleme 123 "hayır" oyuna karşı 408 "evet" oyuyla kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu'ndan vize kararı

Yeni düzenlemeye göre, 'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşına uyguladığı seyahat si ücreti 60 eurodan 80 euroya çıkarılacak.

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 6 yaşın altındaki çocuklardan alınmazken, sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vize imkanı sağlanacak.

Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Düzensiz göçmenleri kabul alanında AB ile yeterli iş birliği yapan ülkeler için söz konusu kurallarda değişikliğe gidilebilecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

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