Almanların efsanesinden Mesut Özil itirafı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanların ırkçı saldırılarına maruz kalan ve en nihayetinde milli takımı bırakma kararı alan Mesut Özil hakkında Oliver Bierhoff'dan gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Alman Milli Takımı'nın menajerliğini üstlenen 50 yaşındaki eski futbolcu, ülkesinde haftalık olarak yayım yapan Die Zeit gazetesine verdiği röportajda 2018 Dünya Kupası sırasında yaptığı açıklamalardan çark ederek şunları söyledi:

"Mesut'un milli takımı bırakma sürecinde pek çok hata yapıldı. Hatalı davrananlara ben de dahilim. En nihayetinde ortaya hiç de güzel bir fotoğraf çıkmadı. Bundan ötürü çok üzgünüm."

Bierhoff, Mesut'a en ağır hakaretlerin yapıldığı dönemde ise "Bugüne dek hiçbir milli futbolcumuza bir şeyi dikte etmedik ancak bazı konularda onları ikna etmeye çalıştık. Ne var ki bu yöntem, Mesut'ta başarılı olmadı. Onu Dünya Kupası kadrosuna almamalıydık." demişti.