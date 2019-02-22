Son dakika gelişmesine göre, ABD Başkanı Trump'tan Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklama geldi. Trump, "Diğer ortaklarımızla beraber Suriye'de küçük bir grup askerimizi bırakabiliriz" dedi.

Dün Trump ile Başkan Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmıştı.