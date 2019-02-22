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  • 22.02.2019 22:58
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 23:04

... Trump'tan açıklaması

... ABD Başkanı Trump 'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Diğer ortaklarımızla beraber Suriye'de küçük bir grup askerimizi bırakabiliriz" dedi.

Trump'tan Suriye açıklaması!

gelişmesine göre, ABD Başkanı Trump'tan 'den çekilme kararına ilişkin açıklama geldi. Trump, "Diğer ortaklarımızla beraber Suriye'de küçük bir grup askerimizi bırakabiliriz" dedi.

Dün Trump ile Başkan Erdoğan bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki lider, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kalmıştı.

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