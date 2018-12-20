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  • 20.12.2018 15:37
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 15:50

İngiliz 'ye kızdı: 'yi metres gibi bıraktın

'nin Suriye'den çekilme kararının ardından, İngiliz gazetesi analiz yazısı yayınladı: Türklerin 'ye müdahalesine ABD ses çıkarmadı. Kürt liderler metres olduğunu anladı.

İngiliz Guardian ABD'ye kızdı: YPG'yi metres gibi bıraktın

'nin Suriye'den çekilme kararına, uluslararası alandan ilk tepki, Fransa'dan gelmiş, Emmanuel Macron 'ın haritadan silinmediğini bahane ederek, Suriye'deki teröristlere destek vermeye devam edeceğini söylemişti.

İNGİLİZLER AĞLIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de DEAŞ'ı yendik. Benim dönemimde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni buydu" diyerek Suriye'den çekilme kararına, bir tepki de 'den geldi.

İngiliz gazetesi, Trump'ın asker çekme kararının ardından, ülkede DEAŞ'ın gerçekten yenilmediğini tespit ettiklerini söyledi. İngiliz gazetesine göre, 'liler savaşın yükünü omuzladı ve binlerce adam kaybetti.

"SAVAŞIN YÜKÜNÜ KÜRTLER OMUZLADI"

Suriye'nin Irak sınırında, Deyrizor'un doğusundaki kentlerde hâlâ 2 bin 500 IŞİD savaşçısının bulunduğunu, bu grubun üzerindeki baskının sonlandırılmasıyla daha büyük zararlar verebileceklerini belirten Guardian muhabiri Martin Chulov, "Savaşın yükünü ABD ordusu tarafından silahlandırılan ve desteklenen Kürtler omuzladı. Suriye'nin doğusunda radikal İslamcılara karşı savaşta dört yılda bin 500'den fazla adam kaybettiler." dedi.

"KÜRT LİDERLER GELİNDENÇOK METRES OLDUĞUNU ANLADI"

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere müdahale etmesine, ABD'nin ses çıkarmaması sonucu Kürt liderlerin "Gelinden çok metres olduklarını anladığını" söyleyen Chulov, ABD'nin bölgedeki askerlerini çekmesinin "bariz bir ihanet" olduğunu ve bir gün bölgeye dönmek isterse yeni partnerler bulmak zorunda kalacağını söyledi.

"BÖYLE BİR ANDA ÇEKİP GİTMEK DEAŞ'A HEDİYE OLUR"

Chulov şöyle devam etti:

"Böyle bir anda çekip gitmek, DEAŞ'a büyük bir hediye olur. Liderleri Amerikalıları ve müttefiklerini kovduklarını iddia edebilirler. Geri çekilme olmasa bile Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ın örgütlü bir yapı olarak varlığını aylarca sürdürmesi ve elindekileri koruması bekleniyordu. En güçlü düşmanının savaşı bırakmasıyla birlikte IŞİD yeniden doğabilir."

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