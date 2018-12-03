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  • 03.12.2018 13:04
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 13:29

'te eylemciler yağmalara devam ediyor

'te "Sarı Yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, eylemlerini bahane ederek dünyaca ünlü mağazaları, iş yerlerini talan ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te kaos hakim. Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor, yakın mesafeden biber gazı kullanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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