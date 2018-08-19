Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve ünlü Hollywood yıldızı Scarlett Johansson bir kez daha karşı karşıya geldi. Johansson geçen yıl Saturday Night Live isimli televizyon programı için oynadığı bir parodide, Ivanka'yı Donald Trump'ın bütün suçlarına ortak olmakla suçlamıştı. Klipteki kurgu icabı "Complicit" yani Suç Ortağı isimli lüks parfüm reklamının tanıtımını yapan Scarlett, Ivanka'yı canlandırırken onun için aslında Donald Trump olduğunu vurgulamıştı. Özellikle o dönemde babasının bazı politikalarını desteklemediğini iddia eden Ivanka ise Johansson'un bu işine güldüğünü ve eleştirilere açık olduğunu söylemişti. İşin aslı ise farklı çıktı.
YANINA KİMSE YANAŞAMADI
Dengesiz isimli kitapta Donald Trump'ın gerçek yüzünü anlatan eski Beyaz Saray danışmanı Omarosa Newman, Ivanka'nın bu klibe çok kızdığını iddia etti. Newman, Ivanka'nın sinirle bu klip hakkında "Ne kadar saçma olmuş, salakça" dediğini ve o gün kimsenin Ivanka'nın yanına yaklaşamadığını anlattı.
Ivanka Trump, babasının kötü politikalarına ortak olmakla suçlanıyor.
DENGESİZ BAŞKAN
Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Trump hakkında yazdığı "Dengesiz" isimli kitapta ABD Başkanı'nın siyahilere zenci dediğini, onları aşağıladığını yazmıştı. Newman ayrıca Melania Trump'ın da boşanmak için gün saydığını belirtmişti.
YANINA KİMSE YANAŞAMADI
Dengesiz isimli kitapta Donald Trump'ın gerçek yüzünü anlatan eski Beyaz Saray danışmanı Omarosa Newman, Ivanka'nın bu klibe çok kızdığını iddia etti. Newman, Ivanka'nın sinirle bu klip hakkında "Ne kadar saçma olmuş, salakça" dediğini ve o gün kimsenin Ivanka'nın yanına yaklaşamadığını anlattı.
Ivanka Trump, babasının kötü politikalarına ortak olmakla suçlanıyor.
DENGESİZ BAŞKAN
Donald Trump'ın eski yardımcısı Omarosa Newman, Trump hakkında yazdığı "Dengesiz" isimli kitapta ABD Başkanı'nın siyahilere zenci dediğini, onları aşağıladığını yazmıştı. Newman ayrıca Melania Trump'ın da boşanmak için gün saydığını belirtmişti.
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