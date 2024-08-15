15 Ağustos 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YAY Hayatınıza başarı getirmek için bilinçli bir çaba harcayacaksınız ve adrenalini kendi özgür iradeniz ve çabanız ile yeniden hayatınıza çekebileceksiniz.

OĞLAK Özellikle herkesle uyum içerisinde olacağınız bugünlerde çevrenizi de genişletebilirsiniz. Aşk hayatınızda yenilikler gündeme gelebilir.

KOVA Herhangi bir konuda yenilik ve yeni karar almak size iyi gelecek. Sosyalliğinizin hayatınızın geri planında kalacağı dönemdesiniz.

BALIK Bugünlerde mutlu olmak için bilinçli bir çaba gösterecek ve bu çabanın karşılığını evrensel planda alabileceksiniz.

İş konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız.