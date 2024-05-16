SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Burçlar Haberleri

16 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları... 16 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. Araştırma ve öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte 16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 09:47 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 09:47
16 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

KOÇ

Maddi problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bu zaman diliminde zekanızı ve düşünselliğinizi en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.

BOĞA

Kendinizi çalışarak terapi edebildiğiniz için iş ya da uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz.

İşinizde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir.

İKİZLER

İş meselelerinde her ne kadar adil olsanız da ortama uyum sağlayıp çok yönlü olarak insanları dinleyerek yargıya varmanız önemli olacak.

YENGEÇ

Partnerinizle geçeceğiniz yazılı iletişim sizi farklı ve mutlu bir faza götürebilir. İş konusunda da yeni işe başlayabilir ya da başarılı sözleşmeler yapabilirsiniz.

ASLAN

Yetkinliğinizi artırmak için yeni fırsatlar ve keyif almanın yeni yollarını arayacaksınız. Eğer ilişkiniz stres altındaysa, işleri halletmenin zamanı gelmiştir.

BAŞAK

Bugünlerde sinirlerinizin gerilmesine vesile olacak bazı olaylar ve maddi problemler olabilir. Verimli çalışma performansınız işinizde hızlı dikkat çekebilir.

TERAZİ

Mesleki konularda dinlenmeniz gereken süreçtesiniz ve bir süre daha bu süreci korumanız gerekmekte. Şansınız oldukça yüksek olacak.

AKREP

Yazmak, duygularınızı yazarak ifade etmek konusunda çok başarılı olacaksınız.

Planlarınızı çevrenize de danışarak yürütürseniz net sonuçlar alacaksınız.

YAY

İnsanların kusurlarıyla alakalı destekleyici ve yardımsever olacağınız bir gün olabilir. Neşeniz sabah saatlerinde fazla olacak.

OĞLAK

Araştırma ve öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA

Eskiden istediğiniz ama yapamadığınız bazı şeyleri bugünlerde tekrar gündeme getirebilir ve başarılarınızla övünme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BALIK

İşlerinizde karar alma sürecini ötelemeniz daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacak.

Kendinizi verimli halinizle görebilmek için dinlenmenizde fayda var.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 8 gözaltı! 3 sivil 1 komiser 4 emniyet görevlisi
MİT’ten Hakurk’ta nokta operasyon: PKK/KCK’li teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed etkisiz hale getirildi
Trendyol
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
Galatasaray’dan çok konuşulacak hamle! Milli golcü geliyor
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Avrupalı liderler panikte: Sıra hangi isimde?
ABD’li profesörün hedefi Mardin akrebiymiş! Soruşturmada dikkat çeken detaylar
Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...
Trakya’da hayata geçirilecek! Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle
Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Peru’da küresel terör LGBT’ye geçiş yok: Trans bireyler akıl hastası statüsüne alındı
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
SON DAKİKA