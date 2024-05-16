16 Mayıs 2024 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

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KOÇ Maddi problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bu zaman diliminde zekanızı ve düşünselliğinizi en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.

BOĞA Kendinizi çalışarak terapi edebildiğiniz için iş ya da uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz. İşinizde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir.