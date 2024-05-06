6 Mayıs 2024 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Bugün sabah saatlerinden başlayarak gün ortalarına kadar oldukça güzel haberler alacak ve insanların pozitif yorumlarına maruz kalacaksınız.

İKİZLER

Evlilik ve aşk meseleleri ile ilgili her türlü kararı almak için uygun bir gündesiniz.

İçinde sevgi olan ve size sevgi getirecek her türlü eylemi gerçekleştirebilirsiniz.