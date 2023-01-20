20 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

KOÇ: Bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup sürekli her şeyden şikayet eden yapınızı zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemeyişinizde haklısınız.
BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı özellikleri motivasyon gücünüzü iki katına çıkarıyor.
Engellerle boğuşmak sizin tarzınız.
Bugün Ay'ın konumu, size özel dostluklar sunabilir. Dedikodulara aldırmamalısınız.
İKİZLER: İşinizde yaşadığınız duygusal çekişmelerin nedeni, siz değilsiniz. Yeteneklerinizin sınırlarını iyi biliyorsunuz. Atılımcı ruhunuzla, tatminkar işler peşindesiniz.
Engeller karşısında pes etmemelisiniz.