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    • 20.01.2023 08:58
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    20 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    20 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları... Birilerinin sizi anladığını görmek ve duygu birliği içinde olmak sizi mutlu edecek. Bugün onlara yardım etmek size manevi bir haz verecektir. 20 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor merak ediliyor. İşte 20 Ocak 2023 Cuma günlük burç yorumları...

    KOÇ: Bilinçaltınızı boşaltmak zorundasınız. Sorumluluk duygusuna yakın olup sürekli her şeyden şikayet eden yapınızı zorlamamalısınız. İmkanlarınızı sınırlandıran kuralları kabul etmek istemeyişinizde haklısınız.

    BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin yaratıcı özellikleri motivasyon gücünüzü iki katına çıkarıyor.
    Engellerle boğuşmak sizin tarzınız.
    Bugün Ay'ın konumu, size özel dostluklar sunabilir. Dedikodulara aldırmamalısınız.

    İKİZLER: İşinizde yaşadığınız duygusal çekişmelerin nedeni, siz değilsiniz. Yeteneklerinizin sınırlarını iyi biliyorsunuz. Atılımcı ruhunuzla, tatminkar işler peşindesiniz.
    Engeller karşısında pes etmemelisiniz.

        YENGEÇ: Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarı ile uyguluyor ve hiç kimseyle yarışmıyorsunuz.
        Özgün kişiliğinizi her alanda sergilerken, anlık öfkelerinize hakim olmalısınız. Severek yaptığınız her işte başarı sizi bekliyor.

        ASLAN: İdealleriniz çerçevesinde yaşan bir kişi olarak, bugün içsel duygularınıza daha da yoğunlaşmalı ve kendinize özel davranmalısınız.
        Keskin bir bakış açısı ile yorumlamanız gereken konuları atlayabilirsiniz.

        BAŞAK: Acil düşünmeniz gereken konular varken, olayların aksayan yönlerini araştırıyorsunuz.
        Hedeflerinizi saptırmak istemediğiniz kesin. Ay'ın konumu, isteklerinize ısrarcı bir tutumla yaklaşacağınızı gösteriyor.

            TERAZİ: İlginç kişiler ilginizi çekiyor. Bugün, güç ve duygusallıktan yanasınız. Her iki duygunun zıtlaşmasını hissederken, öfkeli davranışlar sergileyebilirsiniz. Bugün ikileme neden olabilecek durumlara karşı hazırlıklı olun.

            AKREP: Olaylara soğuk bir mantıkla yaklaşmak isteyebilirsiniz. Düşündüğünüz şeylerin uygulanmasının o kadar kolay olmadığını biliyorsunuz. Aşk konusunda derin duygular içindesiniz. Partneriniz sizi destekliyor.

            YAY: Bugün ani gelişen fikirler yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çevrenize belli etmeseniz bile, alıngan olduğunuz bir gün.
            Ayrıntılardan nefret etmenize rağmen, kişisel zaferlerinizi için, detaylı çalışmalısınız.

                OĞLAK: Duygusallığın ön planda olduğu bir gündesiniz ve sezgilerinizi çok fazla çalışıyor.
                Olaylara yorum getirirken, tecrübelerinizden faydalanmayı unutmayın. Çevrenizde size karşı özel duyguları olan kişiler var.

                KOVA: Bugün kazançlarınızla ilgili bir planlama içindesiniz. Kaynaklarınızı ve hedeflerinizi tespit ederken, bazı ayrıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Engellerin sizi yıpratmayacağını biliyorsunuz.

                BALIK: Ortak paylaşım içinde olduğunuz kişilerle iletişim içindesiniz. Birilerinin sizi anladığını görmek ve duygu birliği içinde olmak sizi mutlu edecek. Bugün onlara yardım etmek size manevi bir haz verecektir.
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                Haberler Burçlar 20 Ocak 2023 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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