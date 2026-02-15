PODCAST CANLI YAYIN
15 Şubat 2026 - Günlük kare güncel bulmaca

15 Şubat Pazar 2026 gününe ait kare bulmaca yayınlandı. 15 Şubat’a ait en güncel kare bulmacayı çözebilirsiniz. İşte yayınlanan kare bulmaca ve soruları…

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Şubat 2026 , 07:02

CHP’li Özel tarihi zeytinliğin katlinden sonra utanmadan miting yapıyor!
Emekliler için kurulan komisyonda 6 reform gündemde! Maaşa yeni model
Ramazan öncesi bakanlık harekete geçti! Marketler zam yapmayacağına dair söz verdi
Boğaziçi Üniversite’sindeki karanfilli coşku hazımsızlık yaptı: AK Gençlik CHP’li Başarır’ın yalanına geçit vermedi
Son dakika: Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Hedef alanlar hasmımızdır
Sözde gezgin fenomen dolandırıcı çıktı! Mağdurlar bir bir şikayetçi oldu 2 yıl hapis cezası aldı
Avrupa sosyal medyayı kıskaca aldı! Fransa’dan yeni adım: Macron’dan daha ileri gitmeliyiz resti
Bebek Otel’de ünlülere dijital pusu: Silinen 550 bin mesaj geri getirildi
Evlilik sitelerinde büyük tuzak: Kadınlar cinsel birlikteliğe kadar zorlanıyor | Bakanlıklar mercek altına aldı
Epstein dosyasında cambaza bak oyunu: Belgeler Mossad diyor manşetler Putin
Karadeniz’de yine aynı senaryo! Trabzonspor - Fenerbahçe: 2-3 | MAÇ SONUCU
X’te İran bayrağının ardından bir müdahale daha: Yetkili isimlerin mavi doğrulama rozetlerini kaldırdılar
Son dakika: YouTuber Berkcan Güven’in uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Türkiye enerjide vites yükseltti: 2026 müjdeler yılı olacak!
Bakırköy’de otoparktan çalınan 30 milyon dolar EKOSİSTEM’e uzandı: Taç Döviz bağı! | 3 ilde 7 gözaltı
Münih’te PKK propagandası duvara tosladı: Rutte’den gündem dışı resti
Rus muhalif Aleksey Navalni’yi Putin mi zehirledi? İngiltere’den şüpheli ölümle ilgili flaş iddia
Başkan Erdoğan’dan stratejik çıkarmа: Önce Abu Dabi sonra Etiyopya
Galatasaray yaz transferine başladı! Efsane ismin oğlu bekleniyor
Pentagon yapay zeka ile saldırdı: ABD Maduro baskınında Claude’u kullandı
