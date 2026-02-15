Ramazan'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den fırtına ve toz uyarısı: Güneşe aldanmayın 10 derece düşecek

Edirne: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İstanbul: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı Kırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı Kocaeli: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece sağanak yağışlı

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Sakarya ve Bilecik dışında aralıklı sağanak yağış görülecek. Güney yönlü rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi ve toz taşınımı yaşanması öngörülüyor.

EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de sağanak yağış etkili olacak. İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney yönlü rüzgarın fırtına şeklinde esmesi ve toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu

Aydın: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece kuvvetli sağanak yağışlı

İzmir: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece sağanak, gece yerel kuvvetli yağışlı

Muğla: 17°C– Parçalı ve çok bulutlu