Ramazan'da kar yağacak mı? Meteoroloji'den fırtına ve toz uyarısı: Güneşe aldanmayın 10 derece düşecek
Türkiye genelinde çok bulutlu hava etkili olurken Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Aydın ve Manisa’da gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış öngörülürken, 9 il için fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü kuzeybatıdan gelecek soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşebileceğini belirtti. Şen, kar ihtimalinin ise 24-25 Şubat civarında oluşabileceğini ifade etti.
Hızlı Özet Göster
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ illeri için fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.
- Marmara Bölgesi'nde Sakarya ve Bilecik hariç, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor ve gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa'da yağışın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
- Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
- Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
- Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor ve Marmara ile Ege bölgelerinde toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Yağışların gece saatlerinde özellikle İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvet kazanması bekleniyor.
Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı görülmesi tahmin edilirken, sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGARDA KUVVETLİ ESİŞ VE KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENTİSİ
Rüzgarın genel olarak güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'de rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 40 ila 70 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR İÇİN UYARILAR YAPILDI
Gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklentisi nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması istendi.
ÇIĞ VE TOZ TAŞINIMI RİSKİNE KARŞI DİKKAT
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Marmara ve Ege'de beklenen toz taşınımının ise hava kalitesinde düşüş, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği ifade edildi.
9 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için fırtına beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, rüzgarın zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği vurgulandı.
UZMAN İSİMDEN KAR DEĞERLENDİRMESİ
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaptığı değerlendirmede hava sıcaklıklarının artış eğiliminde olduğunu ve pazar günü bazı bölgelerde bahar değerlerinin üzerine çıkabileceğini belirtti. Zonguldak'ta 26 derece, İstanbul ve Ankara'da 18 derece, İzmir'de ise 23 derece civarında sıcaklık görülebileceğini ifade etti.
Doğu bölgelerinde kar erimelerinin başladığını aktaran Şen, çarşamba günü kuzeybatıdan gelecek soğuk hava dalgasıyla iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların yaklaşık 10 derece düşebileceğini kaydetti.
Yağışların Ege ve Akdeniz'de kuvvetli yağmur şeklinde sürebileceğini belirten Şen, kar ihtimalinin 24-25 Şubat civarında oluşabileceğini dile getirdi.
15 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA'DA YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİSİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Sakarya ve Bilecik dışında aralıklı sağanak yağış görülecek. Güney yönlü rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi ve toz taşınımı yaşanması öngörülüyor.
Edirne: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul: 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Kırklareli: 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı
Kocaeli: 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece sağanak yağışlı
EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de sağanak yağış etkili olacak. İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yağışın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney yönlü rüzgarın fırtına şeklinde esmesi ve toz taşınımı görülmesi tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 16°C – Parçalı ve çok bulutlu
Aydın: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece kuvvetli sağanak yağışlı
İzmir: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece sağanak, gece yerel kuvvetli yağışlı
Muğla: 17°C– Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ'DE YEREL YAĞIŞ VE FIRTINA
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Antalya çevresinde sağanak yağış görülecek. Batı Akdeniz'de rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah saatlerinde pus ve sis oluşabileceği tahmin ediliyor.
Adana: 21°C – Parçalı bulutlu
Antalya: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam sağanak yağışlı
Hatay: 18°C – Parçalı bulutlu
Isparta: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENTİSİ
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava öngörülüyor. Kuzeybatı kesimlerde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Ankara: 18°C – Parçalı bulutlu
Eskişehir: 20°C – Parçalı bulutlu
Konya: 18°C – Parçalı bulutlu
Sivas: 8°C – Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ'DE RÜZGAR ETKİSİ
Bölge genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Bolu: 19°C – Parçalı bulutlu
Düzce: 23°C – Parçalı bulutlu
Sinop: 20°C – Parçalı bulutlu
Zonguldak: 23°C – Parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA VE ÇIĞ RİSKİ
Bölgede parçalı bulutlu hava beklenirken sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir. Öğleden sonra rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.
Amasya: 20°C – Parçalı bulutlu
Artvin: 16°C – Parçalı bulutlu
Samsun: 21°C – Parçalı bulutlu
Trabzon: 16°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU'DA BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması beklenen bölgede sabah ve gece saatlerinde sis görülebilir. Doğu kesimlerde buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.
Erzurum: 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 6°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 8°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA SİS BEKLENTİSİ
Bölgede parçalı ve az bulutlu hava beklenirken sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Siirt: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa: 17°C – Parçalı ve az bulutlu