Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu ve Afrika'ya peş peşe çıkarma! Önce BAE sonra Etiyopya | Masada Gazze çantada ekonomi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu, Körfez ve Afrika hattını kapsayan yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidiyor. Abu Dabi'de El Nahyan'la görüşecek olan Erdoğan'ın başta Gazze olmak üzere bir dizi bölgesel meseleyi masaya yatırması bekleniyor. Başkan Erdoğan daha sonra Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabet edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ve Afrika hattındaki diplomasi trafiği hız kazandı.

Önceki hafta Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret eden Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek.

Başkan Erdoğan ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan (Haberin fotoğrafı Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

İLK DURAK ABU DABİ: MASADA GAZZE VE İŞBİRLİĞİNİN DERİNLEŞTİRİLMESİ VAR

İlk durak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi olacak. Başkan Erdoğan, Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la görüşecek. BAE ile başta Gazze olmak üzere bir dizi bölgesel meseleler masaya yatırılacak.

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak.

Başkan Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali


Körfez temaslarının ardından rota Afrika'ya çevrilecek.

ABİY AHMED'İN DAVETİNE İCABET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü Addis Ababa'da gidecek.

Türkiye ve Etiyopya arasında müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzalanması bekleniyor.

Ziyaretlere ilişkin olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 16-17 Şubat 2026 tarihlerinde sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'yı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la 16 Şubat günü gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik adımların yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, müteakiben, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin davetine icabetle 17 Şubat günü ziyaret edecekleri Addis Ababa'da temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle, müzakereleri tamamlanan çeşitli anlaşma ve belgelerin imzası da gerçekleştirilecektir."

