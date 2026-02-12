PODCAST CANLI YAYIN
12 Şubat 2026 - Günlük kare güncel bulmaca

12 Şubat Perşembe 2026 gününe ait kare bulmaca yayınlandı. 12 Şubat’a ait en güncel kare bulmacayı çözebilirsiniz. İşte yayınlanan kare bulmaca ve soruları…

Giriş Tarihi :12 Şubat 2026 , 06:57

CHP’li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul etti: Türkiye ve Yunanistan arasında 7 yeni anlaşma
Türk Telekom
Çalışmayana gelir güvencesi: Sağlığı bozulana ve iş kazası geçirene ödeme devletten
Netanyahu ile 3 saat ne konuştular? ABD Başkanı Trump’tan açıklama geldi: Gazze ve İran meselesi masada
Meclis’te vandallık Giresun’da taciz: CHP gerçekleri örtbas etmek için bot TT çalışmasına kalkıştı
Gazi Meclis’te CHP’lilerin kürsü provokasyonuna peş peşe tepkiler: Demokrasimize saldırıdır | AK Parti Sözcüsü Çelik, İletişim Başkanı Duran...
Bakan Bayraktar Türkiye’nin yer altı servetini açıkladı: 10 bin ton altın rezervimiz var | Parasal karşılığı ne kadar?
Bahçeli’den kürsüyü işgal eden CHP’ye sert tepki: Faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir
Kuruluş Orhan yeni bölüm: Sultan Orhan’ın Allah’a teslimiyeti Flavius’u etkiledi
Bakanlar Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde CHP provokasyonu
Aziz İhsan Aktaş’tan hak ediş savunması: CHP’liler alacaklarımı vermek için borçlarını ödetti
Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyeti’ni kabul etti: Masada yasal düzenlemeler var | SDG entegre oluyor müşterek rapor geliyor
Depremzedelere evler faizsiz! Başkan Erdoğan açıkladı: 2 yıl ödeme yok 18 yıl sabit taksit!
Epstein’ın Zorro Çiftliği neden aranmadı? İki ceset ihbarı
Başkan Erdoğan’dan Gazze Barış Kurulu açıklaması: Daha bize davet gelmedi
Başkan Erdoğan’dan Zeynep Güneş’i hedef alan 28 Şubat artıklarına sert tepki: Meydanı terk etmeyeceğiz
Galatasaray’da Mauro Icardi kararı!
Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti I Yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Beşiktaş Oh diyecek!
