Başkan Erdoğan İmralı Heyeti'ni kabul etti | DEM Parti'den yazılı açıklama | Ortak irade teyit edildi, rapor ve yasal çerçeve ele alındı

DEM Parti İmralı heyetini Külliye'de. MASADA YASAL DÜZENLEMELER VAR Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir randevu isteyen DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.





BASIN KAPALI GÖRÜŞME



İMRALI HEYETİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA: RAPOR VE YASAL ÇERÇEVE ELE ALINDI

Başkan Erdoğan ile beşinci görüşmesini gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti'nden yazılı açıklama geldi.



Görüşmede sürecin kararlılıkla ilerletileceğine dair ortak iradenin teyit edildiği, Meclis'teki rapor çalışmalarının ve yasal çerçevenin ele alındığı belirtildi.









Şu ifadelere yer verildi:



"Basına ve Kamuoyuna,

DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.

Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.

Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR



Pervin Buldan ve Mithar Sancar imzasını taşıyan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.