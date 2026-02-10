Başkan Erdoğan İmralı Heyeti'ni kabul etti | DEM Parti'den yazılı açıklama | Ortak irade teyit edildi, rapor ve yasal çerçeve ele alındı
Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlamasıyla "Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefinde kritik bir eşik aşıldı. Meclis komisyonu müşterek rapor çalışmasında son safhaya geldi. Önümüzdeki günlerde raporun kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Başkan Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti arasında uzun süredir planlanan görüşme bugün gerçekleştirildi. Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede yasal düzenlemeler ele alındı. DEM Parti İmralı Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada "Süreç kararlılıkla sürecek" denildi.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
- Görüşmede AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
- TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı müşterek raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
- DEM Parti heyeti görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak iradenin teyit edildiğini belirtti.
- Görüşmede Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'ye ve barış sürecine etkileri ile yasal çerçevenin oluşturulması konuları ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.Başkan Erdoğan DEM Parti İmralı Heyetini Külliye'de kabul etti
"Terörsüz Türkiye terörsüz bölge" hedefi son haftalarda peş peşe yaşanan kritik gelişmelerle ivmelendi.
Suriye'de SDG/YPG'nin fiili entegrasyonu başladı. Şam ve YPG arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde kurumların devri sürüyor. Bu gelişme Türkiye'nin "Terörsüz Bölge"hedefi için önemli bir aşama olarak görülürken; Ankara temkinli adımlarla sahayı anbean izliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin güvenliğini riske atacak herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmeyeceğini, anında müdahale edileceğini vurguluyor.
KOMİSYON RAPORU GELİYOR
TBMM çatısı altında çalışmalarını yürüten Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise "müşterek rapor" safhasına geldi. Raporun önümüzdeki günlerde kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.
MASADA YASAL DÜZENLEMELER VAR
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir randevu isteyen DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.
BASIN KAPALI GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
İMRALI HEYETİ'NDEN YAZILI AÇIKLAMA: RAPOR VE YASAL ÇERÇEVE ELE ALINDI
Başkan Erdoğan ile beşinci görüşmesini gerçekleştiren DEM Parti İmralı Heyeti'nden yazılı açıklama geldi.
Görüşmede sürecin kararlılıkla ilerletileceğine dair ortak iradenin teyit edildiği, Meclis'teki rapor çalışmalarının ve yasal çerçevenin ele alındığı belirtildi.
Şu ifadelere yer verildi:
"Basına ve Kamuoyuna,
DEM Parti İmralı Heyeti olarak, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgemizde yaşanan gelişmeler, bu gelişmelerin Türkiye'ye ve Barış ve Demokratik Toplum Süreci'ne etkileri üzerine istişarede bulunduk.
Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi.
Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı'na kabulü için teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Pervin Buldan ve Mithar Sancar imzasını taşıyan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.
GÖRÜŞME ÖNCESİ KONUTU: ÖNEMLİ GÜNDEMLERİMİZ VAR
DEM Parti İmralı heyeti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Cumhurbaşkanlığı Küllyesi'ne gitmeden önce TBMM'de basın mensuplarına açıklamada bulundu.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, "Önemli bir görüşme olacağını düşünüyoruz. Süreç başladığından beri Cumhurbaşkanı ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Sürecin geldiği belli bir aşama var. Artık Meclis komisyonunun raporu yazım aşamasına geçtiği bir dönemde büyük bir beklenti de var. Kamuoyunda sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede önemli gündemlerimiz var. Görüşme bittikten sonra yazılı bir açıklama yapacağız. Sizleri, kamuoyunu bilgilendireceğiz. Önemli bir görüşme olduğunu söyledik. Hayırlara vesile olsun diyoruz" açıklamasında bulundu.
HEM TÜRKİYE HEM SURİYE MASADA
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ise, "Son gelişmelerden bu yana önemli gelişmeler yaşandı hem Türkiye'de hem Suriye'de. Ayrıca Meclis komisyonunun çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bunları Cumhurbaşkanı ile ele alacağız. Tabii görüşlerimizi paylaşacağız. Bizim önerilerimiz var, onları sunacağız. Meclis komisyonunun ortak raporuyla ilgili şu anda çalışma sürüyor. Bu konuda henüz bir nokta konulmuş değil"dedi.
"ORTAK RAPORLA İLGİLİ UZLAŞMA ZEMİNİ VAR"
Bir basın mensubunun ortak raporda uzlaşma olup olmadığı sorusu üzerine Sancar, "Mümkün ölçüde uzlaşmayla en geniş kesimleri kapsayacak formülasyonun çıkmasını istiyoruz. Böyle bir uzlaşmanın zemini var. Umarım bu zemini tüm partiler iyi bir şekilde değerlendirir. Sürecin ruhuna yakışacak şekilde gelecekte hepimizi rahatlatacak noktalara varılması önemli. Böyle bir uzlaşma için biz elimizden geleni yapacağız. Diğer partilerden de bu konuda aynı tutumun geleceğini düşünüyoruz ve bekliyoruz" dedi.
"Umut hakkı" ile ilgili soruya ise Sancar, "Ayrıntılara girmeyelim. Süreçle ilgili bugüne kadar gelişmeleri ve bundan sonra yapılması gerekenleri, gündemde olan konuları ele alacağız" cevabını verdi.