Başkan Erdoğan'dan "İslam Koridoru" mesajı: Stratejik bağlantının değer kazandığı süreçteyiz | "Önemli kararlar aldık"

Erdoğan, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verilen destekle tarihi İpek Yolu'nun modern bir anlayışla yeniden canlandırıldığını ifade etti.

Türkiye'nin Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerle küresel ticaret hatlarını güçlendirdiği belirtildi.

Coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği fakat stratejik bağlantıların geçmişte hiç olmadığı kadar değer kazandığını vurgulayan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

Mesajına, toplantıya iştirak edenleri selamlayarak başlayan Başkan Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'nın İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. İslam coğrafyasının farklı köşelerinden İstanbul'umuzu teşrif eden misafirlerimizin her birine 'hoş geldiniz, şeref verdiniz' diyorum" dedi.







"YALNIZCA ARAMIZDAKİ TİCARETİ DEĞİL, SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİMİ DE ARTIRACAĞINA İNANIYORUZ"



Coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Erdoğan şunları söyledi:

"Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır. Bizler; kara yollarımız, demir yollarımız, limanlarımız ve havalimanlarımız arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca aramızdaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inanıyoruz.

Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik.

Modern demir yolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler katetti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi.

Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridor projesine verdiğimiz destekle tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırıyoruz."