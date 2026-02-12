Fenerbahçe'de 6 ayrılık kararı!

Ocak ayında kadrosunda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe'de bazı oyunculara yönelik transfer ilgisi devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, takım dengesini korumak amacıyla bu isimlerle ilgili kararını sezon sonuna ertelediği öğrenildi.

OOSTERWOLDE İÇİN AYRILIĞA ONAY YOK

Jayden Oosterwolde'ye Crystal Palace ve Roma'nın resmi girişimlerde bulunduğu belirtilirken, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Hollandalı savunmacının ayrılığına sıcak bakmadığı aktarıldı.

İSMAİL YÜKSEK'E MARSİLYA TAKİBİ

Fransız ekibi Marsilya'nın İsmail Yüksek için kulübe ilgi mektubu gönderdiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise bu temasa henüz yanıt vermediği kaydedildi.