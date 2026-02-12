Fenerbahçe'de 6 ayrılık kararı!
Ara transfer döneminde birçok oyuncuyla yollarını ayıran Fenerbahçe’de kadroya yönelik ilgi sürüyor. Yönetim, şampiyonluk yarışı ve Avrupa hedefi nedeniyle talipleri bulunan futbolcuların satışını sezon sonuna bırakmayı planlıyor.
Ocak ayında kadrosunda önemli değişikliklere giden Fenerbahçe'de bazı oyunculara yönelik transfer ilgisi devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimin, takım dengesini korumak amacıyla bu isimlerle ilgili kararını sezon sonuna ertelediği öğrenildi.
OOSTERWOLDE İÇİN AYRILIĞA ONAY YOK
Jayden Oosterwolde'ye Crystal Palace ve Roma'nın resmi girişimlerde bulunduğu belirtilirken, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Hollandalı savunmacının ayrılığına sıcak bakmadığı aktarıldı.
İSMAİL YÜKSEK'E MARSİLYA TAKİBİ
Fransız ekibi Marsilya'nın İsmail Yüksek için kulübe ilgi mektubu gönderdiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin ise bu temasa henüz yanıt vermediği kaydedildi.
OĞUZ AYDIN'A ÇOKLU İLGİ
Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Oğuz Aydın için Rusya ve Fransa'dan da teklif beklendiği belirtildi. Oyuncunun ayrılık ihtimaline olumlu yaklaştığı bilgisi paylaşıldı.
FRED'İN GÜNDEMİNDE DÖNÜŞ VAR
N'Golo Kante transferinin ardından adı ayrılıkla anılan Fred'e ara transfer döneminde resmi teklif gelmediği için takımda kaldığı aktarıldı. Brezilyalı orta sahanın sezon sonunda ülkesine dönme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
ALVAREZ'DE OPSİYON DETAYI
West Ham'dan kiralanan Edson Alvarez'in ara transfer döneminde teklifler aldığı belirtilirken, oyuncunun sözleşmesinde 22 milyon euroluk satın alma opsiyonu yer alıyor.
ARCHIE BROWN İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR
Yönetimin Archie Brown'un olası ayrılığına açık olduğu, gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınmasının planlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin, sezon devam ederken kadro zafiyeti yaşamamak adına bu oyuncularla ilgili nihai kararını yaz transfer döneminde vermesi bekleniyor.