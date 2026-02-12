Tacizci CHP'li hem kodese girdi hem koltuğu gitti! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

PODCAST CANLI YAYIN

16 yaşındaki kız çocuğuna attığı uygunsuz mesajlar sonrası tutuklanan CHP'li Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı, Anayasanın 127'nci maddesine dayanarak Dede'nin görevden alındığını bildirdi. CHP ise çocuğa karşı cinsel tacizi kurumsal olarak sahiplendi. CHP'li vekiller tacizci Dede'ye arka çıktı.

Türkiye, CHP'li bir belediye başkanının adının karıştığı taciz skandalını konuşuyor.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediyede çaycı olarak çalışan kadının 16 yaşındaki kızına uygunsuz mesajlar atarak taciz ettiği ortaya çıktı.

Mağdur aile ve CHP'li Belediye Başkanı tarafından tacize uğrayan genç kız

Instagram ve WhatsApp üzerinden kız çocuğuna mesajlar atan Dede,'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' gibi ifadeler kullandı.

TUTUKLANDI

Gelişme üzerine Görele Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Hasbi Dede, "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görele Belediye Başkanı 16 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı



HASBİ DEDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

CHP tacizci sapığa kurumsal olarak sahip çıkış arkasında dururken; İçişleri Bakanlığı Görele Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştırdı.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Anayasanın 127'nci maddesi vurgulandı.

İşte o açıklama:

Giresun ili Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE,

Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan 2026/332 sayılı soruşturma kapsamında 10.02.2026 tarihinde mahkemeye sevk edildiği ve Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2026/17 D. iş sayılı kararı ile "Çocuğa Karşı Cinsel Taciz" suçundan tutuklanması nedeniyle;

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

12.02.2026

CHP'Lİ BAŞKANIN YERİNE GEÇİCİ İSİM ATANDI!

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından, Görele Kaymakamlığı tarafından, belediye meclisinde gerçekleştirilecek seçimde kadar belediye meclis üyesi Hüseyin Çakıcı, geçici belediye başkanı olarak görevlendirildi.

7 CHP'li ve 4 AK Parti'li üye bulunan Görele Belediye Meclisi'nde, yeni belediye başkanının, yapılacak seçimle belirleneceği belirtildi.

