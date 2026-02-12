Tacizci CHP'li hem kodese girdi hem koltuğu gitti! Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı

Türkiye, CHP'li bir belediye başkanının adının karıştığı taciz skandalını konuşuyor.



CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediyede çaycı olarak çalışan kadının 16 yaşındaki kızına uygunsuz mesajlar atarak taciz ettiği ortaya çıktı.



Mağdur aile ve CHP'li Belediye Başkanı tarafından tacize uğrayan genç kız



Instagram ve WhatsApp üzerinden kız çocuğuna mesajlar atan Dede,'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' gibi ifadeler kullandı.