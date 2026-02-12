Terörsüz Türkiye sürecinin nihai raporu geliyor | Taslak çıktı detaylar netleşti... "Özel yasa" önerisi, "Umut Hakkı" bilmecesi

Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik viraja gelindi.



PKK'nın çatı yapılanması KCK ve DEM Parti'nin süreci sabote eden eylem ve söylemlerinin gölgesinde Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, nihai müşterek rapor için hazırlık sürecini tamamladı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun taslak raporunu partilere gönderdi. Rapor, partilerin koordinatör grup başkanvekillerinden oluşan komisyonun yaptığı çalışmalar çerçevesinde kaleme alındı.



Gözler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısına çevrildi. Bu toplantıda rapora nihai şekli verilerek oylanması ve TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.



MHP, raporun yazılacağını belirtip "Bu iş bitti geri dönüş yok" mesajı verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "Umut Hakkı" mevzusuna MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, uzlaşı olduğunu söyledi.



Suriye'de SDG'nin fiilen çökmesi ve entegrasyon sürecinin başlaması süreci ivmelendirdi. Başkan Erdoğan ve DEM Parti İmralı Heyeti arasında uzun süredir planlanan görüşme yapıldı. Erdoğan, Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Görüşmede yasal düzenlemelerin ele alındığı değerlendiriliyor.



Öte yandan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun partilere sunulan taslak raporunun detayları da netleşmeye başladı.

SÜRECE İLİŞKİN ÖZEL YASA VE BAZI YASALARDA DEĞİŞİKLİK

SABAH'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Taslak raporda, sürece ilişkin özel yasa çıkarılması, bazı yasalarda da değişiklik yapılması öneriliyor. Buna gerekçe olarak ise 'kendini fesheden terör örgütünün silah bırakma sürecinin hızlandırılmasının teşvik edilmesi için gereken yasal zeminin oluşturulması' gösteriliyor. Raporda, eve dönüşlerin hukuki altyapısını belirleyen yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğinin altı çiziliyor.



TÜRK CEZA KANUNU, İNFAZ KANUNU VE TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Raporda, Türk Ceza Kanunu, Ceza İnfaz Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda ihtiyaç duyulan değişikliklerin süreç yasasına paralel olarak yapılması öneriliyor.



'Demokratikleşme Adımları' başlığı altında, AİHM ve AYM kararları, uluslararası hukuk ilkeleri vurgusu yapılıyor.



RAPORDA "UMUT HAKKI" VAR MI?

Raporda, 'kişiye özel bir umut hakkından' bahsedilmiyor.



Ancak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları ve uluslararası hukuk ilkeleri vurgusuyla dolaylı atıf yapılmış oluyor.



KAYYUM UYGULAMASI İLGİLİ BAZI İDARİ ADIMLAR ATILABİLİR

Kayyum uygulaması ile ilgili bazı idari adımların atılabileceği değerlendirmesi raporda yer alıyor.



Demokratikleşme başlığı altında Siyasi Partiler, Seçim ve Toplantı Gösteri Yürüyüşleri kanunlarında gerek duyulan değişikliklerin yapılabileceği belirtiliyor.



Yasaların uygulanmasında sıkıntı varsa, bu konuda idari düzenlemeler yapılabileceğinin altı çiziliyor.