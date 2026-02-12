Tespih, börek ve albüm: Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin arka planı

Miçotakis, Barthholomeos, Başkan Erdoğan BAŞKAN ERDOĞAN'IN İLGİSİNİ ÇEKEN TESPİH Görüşme sırasında Miçotakis'in Fener Rum Patriği Bartholomeos'a kehribar bir tespih gönderdiğini belirten Prothema, "Barthholomeos da kendi altın boncuklu tespihini gösterince tespih merakıyla bilinen Erdoğan bu sohbete ilgiyle dahil oldu."dedi.

Miçotakis ve Başkan Erdoğan YEMEKTE BÖREK/PİTE Proto Thema'nın anlattığına göre Başkan Erdoğan ile Miçotakis akşam yemeğinde aileleri ve seyahatleri üzerine sohbet etti. Özellikle Türk ve Yunan mutfağının benzerlikleri üzerine duran ikili, "börekler/piteler" üzerine uzun bir konuşma yaptı.