Tespih, börek ve albüm: Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin arka planı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Külliye’de 10 milyon dolarlık 7 anlaşmaya imza attıkları görüşmenin arka planını Yunan basını yazdı. Yunan gazetesi Prothema, görüşmenin oldukça sıcak geçtiğine dikkat çekerken Başkan Erdoğan’ın Miçotakis’e albüm jestine, lider arasındaki yemek muhabbetine ve özellikle de teşbih detayına vurgu yaptı. İşte Külliye’deki görüşmenin arka planında yaşananlar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti ve Türkiye ile Yunanistan arasında 10 milyon dolarlık ticaret hacmi için 7 anlaşmaya imza atıldı. Miçotakis'in ziyareti ve Külliye'deki görüşmenin detayları Yunan basınında yankılanıyor.
YUNAN BASININA DAMGA VURAN GÖRÜŞME
Yunan gazetesi Proto Thema, görüşmenin arka planını yazdı. Miçotakis'in Ankara'da sıcak bir şekilde, şehir merkezinde Türkçe ve Yunanca "Sayın Başbakan Türkiye'ye hoş geldiniz" yazılı ve iki liderin fotoğraflarının yer aldığı dev ekranlarla karşılandığına dikkat çeken Prothema, görüşmenin detaylarının da ince olduğunu belirtti.
MİÇOTAKİS'E ALBÜM JESTİ
İki liderin açıklamalarının dostane bir üslupla yapıldığına dikkat çeken Proto Thema, görüşmenin hemen ardından Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e önceki görüşmelerinin yer aldığı bir fotoğraf albümü gösterdiğine dikkat çekti.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN İLGİSİNİ ÇEKEN TESPİH
Görüşme sırasında Miçotakis'in Fener Rum Patriği Bartholomeos'a kehribar bir tespih gönderdiğini belirten Prothema, "Barthholomeos da kendi altın boncuklu tespihini gösterince tespih merakıyla bilinen Erdoğan bu sohbete ilgiyle dahil oldu."dedi.
YEMEKTE BÖREK/PİTE
Proto Thema'nın anlattığına göre Başkan Erdoğan ile Miçotakis akşam yemeğinde aileleri ve seyahatleri üzerine sohbet etti. Özellikle Türk ve Yunan mutfağının benzerlikleri üzerine duran ikili, "börekler/piteler" üzerine uzun bir konuşma yaptı.
TÜRKÇE VE YUNANCA ŞARKILAR
Akşam yemeğinde bir orkestra hem Türkçe hem de Yunanca şarkılar çaldığını belirten Proto Thema, "Menüde Ege otları ve kestaneli lahana sarması gibi iki kültürün de ortak noktalarını yansıtan yemekler sunuldu. Görüşme sonunda Erdoğan, Miçotakis'i arabasına kadar eşlik ederek uğurladı."ifadeleini kullandı.