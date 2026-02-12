Tarım Kredi Ramazan boyunca et ürünlerini indirimli ve sabit fiyatla satışa sunacak

Kırmızı et fiyatlarındaki dalgalanmaya karşı Tarım Kredi KOOP Market'ten, Ramazan sofralarını rahatlatacak önemli bir adım geldi. Bu kapsamda, Tarım Kredi'nin kendi tesislerinde ürettiği Tarım Kredi 400 gram donuk kıyma ile Et ve Süt Kurumu iş birliğiyle temin edilen 500 gram ve 1 kilogramlık donuk kıyma ürünleri, Ramazan ayı sonuna kadar indirimli ve sabit fiyatlarla KOOP Market' te tüketiciyle buluşacak.

KOOP Market, donuk kıyma ürünüyle perakende sektöründe güçlü bir konum hedefliyor. Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak tercih edilen donuk et ürünleri; sağlıklı, kullanışlı ve uzun raf ömrüne sahip yapısıyla öne çıkıyor. Günlük hayatta da taze etin ihtiyaç kadar kullanılıp dondurularak saklanması bu yöntemin doğal ve güvenli bir uygulama olduğunu gösteriyor. KOOP Market' te yer alacak donuk kıyma ürünü, Et ve Süt Kurumu'nun yüksek hijyen ve kalite standartlarına sahip tesislerinde üretiliyor. Soğuk zincir korunarak tüketiciye ulaştırılan ürünler, gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir alternatif sunuyor.