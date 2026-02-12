Meteoroloji'den 11 ile sarı kod: İtalya ve Yunanistan üzerinden geliyor! Fırtına, hortum ve dolu riski
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege ve Akdeniz kıyıları için sel, fırtına ve hortum riskine karşı sarı kodlu uyarı yayımladı. Bazı bölgelerde metrekareye 100 kilograma ulaşan yağış beklenirken Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde eğitime ara verildi. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İtalya ve Yunanistan üzerinden gelen serin havanın Akdeniz’in sıcak suyuyla buluşarak 'denizden geri besleme' yaptığını ve bu durumun yağışı şiddetlendirdiğini açıkladı. Özellikle hortum, dolu ve sel riskine dikkat çeken Tek, radar görüntülerindeki tehlikeli bölgeleri işaret etti.
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı ve 11 il için sarı kod uyarısı yayımladı.
- Kıyı Ege, Akdeniz, Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı sürecek.
- Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde rüzgar zaman zaman fırtına şeklinde saatte 40 ila 80 kilometre hızla etkili olacak.
- Bodrum ve Milas ilçelerinde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Şubat Perşembe günü okullarda eğitime bir gün ara verildi.
- Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı hava bekleniyor. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Akdeniz ve Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.Ege ve Akdeniz’de alarm: Sarı kodlu fırtına ve hortum kapıda!
BAZI BÖLGELERDE YAĞIŞLAR ÇOK KUVVETLİ OLACAK
Yağışların Kıyı Ege, Akdeniz ile Çanakkale, Tunceli, Bingöl, Muş, Adıyaman ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli olması bekleniyor. İzmir, Aydın, Muğla ile Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak öngörülüyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR YER YER FIRTINA ŞİDDETİNE ULAŞACAK
Rüzgarın genellikle güney yönlerden orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman fırtına şeklinde, saatte 40 ila 80 kilometre hızla etkili olacağı tahmin ediliyor.
SEL, HEYELAN VE ULAŞIM AKSAMALARINA KARŞI UYARI
Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açabileceği konusunda uyardı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
ÇIĞ RİSKİ DOĞU BÖLGELERİNDE DEVAM EDİYOR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
11 İL İÇİN SARI KOD UYARISI
Meteoroloji, sarı kod uyarısı yayımladı. Antalya, Aydın, Balıkesir, Mersin, İzmir, Manisa ve Muğla'da çok kuvvetli sağanak beklenirken; Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı.
BODRUM VE MİLAS'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ
Bodrum ve Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, son meteorolojik uyarılar doğrultusunda 12 Şubat Perşembe günü ilçelerde yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları beklendiğini açıkladı. Bu nedenle iki ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
SİSTEM GÜCÜNÜ ARTIRIYOR
A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek radar görüntülerine dikkat çekerek,"Son durum haritaları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsü, yağış Orta Akdeniz'den gelen sistemle gece ilerledi ve Ege kıyılarında etkisini göstermeye başladı, şu saatlerde yeşil alanların bulunduğu yerlerde yağış başlamış durumda ve bu yağış giderek kuvvetlenecek."sözleriyle aktardı.
AKDENİZ ÜZERİNDEN BESLENEN SİSTEM YAĞIŞI GÜÇLENDİRİYOR
Yağışın temel kaynağı olarak Akdeniz ile serin hava etkileşimine işaret edildi. Tek, serin havanın İtalya ve Yunanistan üzerinden Akdeniz ile buluştuğunu belirterek, "Serin hava Akdeniz'in sıcak suyu ile karşılaşınca sıcaklık farkı yükselici hareketleri artırıyor, nem transferi ve denizden geri besleme kuvvetleniyor ve bu da yağmur şeklinde yağışları getiriyor, aynı zamanda güneyli kuvvetli rüzgarlar ve hortum riski de bulunuyor."ifadelerini kullandı.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU RİSKİ ARTIYOR
Radar haritalarındaki turuncu ve kırmızı alanların kuvvetli yağışı gösterdiği belirtilirken, damlacıkların büyüyerek doluya dönüşme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Tek, yağışın öğle ve öğleden sonra saatlerine kadar güçlü şekilde süreceğini belirterek, "Turuncu alanlarda yağış kuvvetli, ilerleyen saatlerde bu alanlar artacak ve sistem yerleşerek öğleden sonraya kadar etkisini sürdürecek, saat 15.00'ten sonra doğuya kaymaya başlayacak." sözleriyle aktardı.
YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE DOĞUYA KAYACAK
Akşam ve gece saatlerinde sistemin Akdeniz'in doğusuna ilerlemesi bekleniyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri hattına kadar uzanan bölgede kuvvetli yağış öngörülürken, Malatya ve Adıyaman'da da yağışın gece devam etmesi bekleniyor. Tek, "Akşam saatlerine doğru Akdeniz'in doğusu, gece saatlerinde Kahramanmaraş, Gaziantep ve kuzeye doğru Kayseri hattına kadar yağış devam edecek, doğuda yağışlar ilerleyen saatlerde yurdu terk etmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.
YENİ SİSTEMLE YAĞIŞ DEVAM EDECEK
Mevcut sistemin ardından yeni bir yağış dalgasının geleceği belirtilirken, riskin yarın da süreceği vurgulandı. Tek, "Yarın da ayrı bir sistemin getireceği yağışlar var, bu yağışlar miktarı artıracak, ayın 22-23'üne kadar geçişler devam edecek, bugün ve yarın özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağışlar görülecek."sözleriyle aktardı.
SEL FIRTINA VE HORTUM RİSKİ UYARISI
Özellikle Muğla ve çevresinde alınan tedbirlerin doğru olduğu belirtilirken, seralar ve tarımsal üretim alanlarının risk altında olduğu ifade edildi. Tek, "Güneyde çok kuvvetli yağışlar var, fırtına ve hortum riski bulunuyor, özellikle Muğla civarında alınan tedbirler doğru kararlar, vatandaşların meteoroloji uyarılarını takip etmesi gerekiyor."ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ OLMAYAN YAĞMUR BEKLENİYOR
İstanbul'da yağış beklenmesine rağmen kuvvetli yağış öngörülmüyor. Tek,"İstanbul'da yağmur var ancak kuvvetli değil, birkaç saat içinde başlayacak ve özellikle saat 10'dan sonra daha belirgin olacak, ancak kuvvetli yağış beklemiyoruz."sözleriyle aktardı.
HAFTA SONU SICAKLIKLAR ARTACAK
Güneyli rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların hafta sonu artması bekleniyor. Tek, "Sıcaklıklar zaten ortalamaların üzerindeydi, Pazar günü İstanbul'da 20 derecelere çıkacak, Marmara'nın doğusunda 25 dereceler görülebilir, Sakarya ve Kocaeli çevresinde 20-25 dereceler bekleniyor."ifadelerini kullandı.
DOĞU BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR
Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yağışların kar şeklinde devam ettiği belirtildi. Tek,"Şırnak, Diyarbakır ve Hakkari çevresinde yağmur etkili, kuzeye çıkıldıkça Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Erzurum'da yağış kar şeklinde devam ediyor."sözleriyle aktardı.
GENİŞ BÖLGEDE YAĞIŞ VE SEL RİSKİ
Yetkililer, Ege kıyılarından Doğu Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu'ya kadar geniş bir bölgede risk bulunduğunu belirtti. Tek, "Ege'de iç kesimler hariç hemen hemen tüm illerde, Çanakkale'den başlayarak Edirne, Balıkesir, İzmir, Muğla, Aydın, Denizli, Antalya ve Doğu Akdeniz'e kadar Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Güneydoğu Anadolu illerinde yağış riski yüksek."ifadelerini kullandı.