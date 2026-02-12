Meteoroloji'den 11 ile sarı kod: İtalya ve Yunanistan üzerinden geliyor! Fırtına, hortum ve dolu riski

Yağışın temel kaynağı olarak Akdeniz ile serin hava etkileşimine işaret edildi. Tek, serin havanın İtalya ve Yunanistan üzerinden Akdeniz ile buluştuğunu belirterek, "Serin hava Akdeniz'in sıcak suyu ile karşılaşınca sıcaklık farkı yükselici hareketleri artırıyor, nem transferi ve denizden geri besleme kuvvetleniyor ve bu da yağmur şeklinde yağışları getiriyor, aynı zamanda güneyli kuvvetli rüzgarlar ve hortum riski de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU RİSKİ ARTIYOR

Radar haritalarındaki turuncu ve kırmızı alanların kuvvetli yağışı gösterdiği belirtilirken, damlacıkların büyüyerek doluya dönüşme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi. Tek, yağışın öğle ve öğleden sonra saatlerine kadar güçlü şekilde süreceğini belirterek, "Turuncu alanlarda yağış kuvvetli, ilerleyen saatlerde bu alanlar artacak ve sistem yerleşerek öğleden sonraya kadar etkisini sürdürecek, saat 15.00'ten sonra doğuya kaymaya başlayacak." sözleriyle aktardı.

YAĞIŞ GECE SAATLERİNDE DOĞUYA KAYACAK

Akşam ve gece saatlerinde sistemin Akdeniz'in doğusuna ilerlemesi bekleniyor. Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri hattına kadar uzanan bölgede kuvvetli yağış öngörülürken, Malatya ve Adıyaman'da da yağışın gece devam etmesi bekleniyor. Tek, "Akşam saatlerine doğru Akdeniz'in doğusu, gece saatlerinde Kahramanmaraş, Gaziantep ve kuzeye doğru Kayseri hattına kadar yağış devam edecek, doğuda yağışlar ilerleyen saatlerde yurdu terk etmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEMLE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Mevcut sistemin ardından yeni bir yağış dalgasının geleceği belirtilirken, riskin yarın da süreceği vurgulandı. Tek, "Yarın da ayrı bir sistemin getireceği yağışlar var, bu yağışlar miktarı artıracak, ayın 22-23'üne kadar geçişler devam edecek, bugün ve yarın özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağışlar görülecek."sözleriyle aktardı.

SEL FIRTINA VE HORTUM RİSKİ UYARISI

Özellikle Muğla ve çevresinde alınan tedbirlerin doğru olduğu belirtilirken, seralar ve tarımsal üretim alanlarının risk altında olduğu ifade edildi. Tek, "Güneyde çok kuvvetli yağışlar var, fırtına ve hortum riski bulunuyor, özellikle Muğla civarında alınan tedbirler doğru kararlar, vatandaşların meteoroloji uyarılarını takip etmesi gerekiyor."ifadelerini kullandı.