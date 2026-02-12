PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde düdük Halil Umut Meler'in | 22. haftanın hakemleri açıklandı

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. MHK, Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri de kamuoyuna duyurdu.

Süper Lig'in 22 .haftası, kritik bir mücadeleye sahne olacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Halil Umut Meler (Haberin fotoğrafı AA'dan alınmıştır)

Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.

Derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

22. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI

MHK, Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.

Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay

Antalyaspor - Samsunspor:Adnan Deniz Kayatepe

Gençlerbirliği - Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

Alanyaspor - Konyaspor:Ali Yılmaz

Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

