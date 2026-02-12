Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde düdük Halil Umut Meler'in | 22. haftanın hakemleri açıklandı
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. MHK, Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri de kamuoyuna duyurdu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Süper Lig'in 22 .haftası, kritik bir mücadeleye sahne olacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, 14 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Öte yandan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.
Derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
22. HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI
MHK, Süper Lig'in 22. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı.
Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay
Antalyaspor - Samsunspor:Adnan Deniz Kayatepe
Gençlerbirliği - Rizespor: Ömer Tolga Güldibi
Alanyaspor - Konyaspor:Ali Yılmaz
Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler