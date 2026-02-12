Müge Anlı canlı yayın: 12 Şubat Müge Anlı İle Tatlı Sert son bölüm ne oldu?
Faili meçhul cinayetler, kayıp vakaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle gündeme gelen Müge Anlı ve ekibi hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına topluyor. Kayıpların hayat hikâyeleri araştırılıyor ve gerçekler gün yüzüne çıkarılıyor. İşte programda son yaşananlar...
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Programa katılan Adnan Topal, 18 yıldır görmediğini söylediği kızı Kübra'ya kavuşmak istediğini belirterek duygusal anlar yaşadı. Kızının 2007 doğumlu olduğunu ve çocuk yuvasına verildiğini düşündüğünü ifade eden Topal'ın anlattıkları canlı yayında gelen açıklamalarla farklı bir boyut kazandı.
Telefonla yayına bağlanan anne Adile Hanım ise Kübra'nın hiçbir zaman yurda verilmediğini, 2006 doğumlu olduğunu ve kendisi tarafından büyütüldüğünü söyledi. Daha sonra evlendiğini, kızının üvey babasını öz babası olarak bildiğini ve üniversite öğrencisi olduğunu açıklayan anne, yıllardır tek başına mücadele ettiğini dile getirdi. Canlı yayındaki yüzleşme, tarafların geçmişe dair farklı anlatımlarını gün yüzüne çıkardı.