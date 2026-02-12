Merkez'den yılın ilk enflasyon raporu: TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu tahminini açıkladı: Yüzde 15-21 arası

Kira ve hizmet enflasyonunda kayda değer düşüş yaşandığı ve bu düşüşün devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

Sanayi ve hizmet üretim endeksleri yatay bir seyir izledi.

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte.

Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz.

Talep koşulları dezenflasyon düzeyinde

Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.

Gıda enflasyonu oynak bir seyir izlemektedir.

Kira enflasyonunda yavaşlamanın sürmesi bekleniyor.

YIL SONU TAHMİNİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan,"2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz"dedi.

2025 YÜZDE 30.89 ENFLASYONLA KAPANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık 2025 verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,89 artarken, yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla belirgin bir gerileme göstererek yüzde 30,89 seviyesinde gerçekleşti.