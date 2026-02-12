Kanada’daki okul saldırganı sapkın LGBT’li çıktı
Kanada’da kendisi dahil 10 kişiyi katleden “etekli” saldırganın kimliği ortaya çıktı. Kanada tarihinin en ölümcül okul saldırılarından birini düzenleyen Jesse Strang’ın sosyal medya hesapları sapkın LGBT’li olduğunu ortaya çıkardı.
Hızlı Özet Göster
- Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Tumbler Ridge bölgesinde bir okul ve evde düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
- Saldırgan Jesse Van Rootselaar (Jesse Strang) ailesi tarafından transseksüel olarak doğrulandı ve olay yerinde ölü bulundu.
- Kanada Kraliyet Atlı Polisi saldırganı kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın olarak tanımladı.
- Saldırıda 2 kişi ciddi yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı, 25 kişi hafif yaralanmalarla tıp merkezinde değerlendirildi.
- Tumbler Ridge bölgesindeki ilk ve orta okullar bu hafta tatil edildi.
Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir okul ve evde düzenlenen, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin LGBT'li bir sapkın olduğu ortaya çıktı.
AİLESİ KİMLİĞİNİ DOĞRULADI
Saldırıda ölen saldırgan ailesi tarafından teşhis edildi. Ailesi Jesse Strang isimli saldırganın transseksüel olduğunu ve kendisi de dahil 10 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu doğruladı.
ÇOCUK KATİLİ SAPKIN ÇIKTI
Jesse'ye ait olduğu düşünülen ve herkese açık bir YouTube hesabında transseksüel bayrağı yer aldığı dikkat çekti.
Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), saldırganın kimliğini Jesse Van Rootselaar olarak açıkladı. Polis, aktif silahlı saldırı uyarısında "kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın" olarak tanımlanan "asıl şüphelinin" ölü bulunduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.
Jesse Strang'ın amcasından gelen doğrulamanın ardından, onunla bağlantılı sosyal medya ve çevrimiçi hesapları inceledi.
2021'DE ERKEK 2026'DA ETEKLİ SALDIRGAN
Jennifer Strang, 6 Temmuz 2021 tarihli bir Facebook gönderisinde oğlunun YouTube kanalını tanıtarak şunları yazdığı görüldü:
"En büyük oğlum Jesse Strang'in YouTube kanalına göz atın. Avcılık, kendi kendine yetme, silahlar ve yapmaktan hoşlandığı şeyler hakkında videolar paylaşıyor. Abone olun ve yeni videolar yayınladığında bildirim alın. Diğer sosyal medyayı pek kullanmıyor, bu yüzden hayatını paylaşma şekli bu.
SAPKINLIK YOUTUBE HESABINDA
YouTube hesabının 25 Kasım 2018'de "jesseboy347 strang" adıyla oluşturulduğu ancak daha sonra "JessJessUwU" olarak yeniden adlandırıldığı dikkat çekti. Güncellenen profilde "she/her" zamirleri kullanılırken bu da Jesse Strang'ın daha sonra LGBT'li olduğunu açıkça gözler önüne seriyor.
Kanalda yaklaşık altı ay önce yüklenmiş, "Oldukça amaçsızdım" yazan tek bir herkese açık gönderi vardı.
KANADA'NIN EN ÖLÜMCÜL OKUL SALDIRISI
CBC'nin, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eyaletin Tumbler Ridge bölgesindeki bir okulda silahlı saldırı meydana geldi.
Okuldaki saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de hastaneye nakledilirken yolda hayatını kaybetti.
RCMP birimleri, saldırıyla bağlantılı olduğuna inandığı, yakın bölgedeki bir evde 2 kişinin daha ölü bulunduğunu bildirdi.
Olayda, saldırgan olduğuna inanılan 1 kişinin de ölü bulunduğu aktarıldı.
Yaralıların durumuna yönelik açıklamada ise "2 kurban ciddi veya hayati tehlike arz eden yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 25 kişi ise hayati tehlike arz etmeyen yaralanmalar nedeniyle yerel tıp merkezinde değerlendiriliyor. Kalan tüm öğrenciler ve personel güvenli bir şekilde tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.
Ölü bulunan saldırganın, "bölgedeki telefonlara gönderilen saldırı uyarısında belirtilen 'kahverengi saçlı, elbiseli bir kadın' şeklinde tanımlanan kişiyle aynı olduğu" doğrulandı.
Okuldaki yaklaşık 100 öğrenci ve personelin tamamının güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı.
Tumbler Ridge bölgesindeki ilk ve orta okulların bu hafta tatil edilmesine karar verildiği duyuruldu.