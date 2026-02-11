11 Şubat 2026 - Günlük kare güncel bulmaca

Gabriel Sara için 30 milyon euro! Galatasaray kararını verdi

Osimhen için Barcelona devrede: Galatasaray fiyatı belirledi

Epsterin'in öldüğü gecenin kayıtları FBI tarafından yok edildiği ortaya çıktı!

CHP'li Özel grup toplantısında Mesut Özarslan'ı yine tehdit etti: "Elime düşeceksin" | O sözlere suç duyurusu