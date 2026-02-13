|1
|Merkez (Altıeylül, Karesi)
|Balıkesir Merkez 3267/500000
|3.267
|Emlak Katılım
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|2
|Ayvalık
|Balıkesir Ayvalık 459/500000
|459
|Halk Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|3
|Balya
|Balıkesir Balya 116/500000
|116
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|4
|Bandırma
|Balıkesir Bandırma 416/500000
|416
|Halk Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|5
|Bigadiç
|Balıkesir Bigadiç 400/500000
|400
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|6
|Dursunbey
|Balıkesir Dursunbey 300/500000
|300
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|7
|Edremit
|Balıkesir Edremit 100/500000
|100
|Halk Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|8
|Erdek
|Balıkesir Erdek 300/500000
|300
|Halk Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|9
|Gönen
|Balıkesir Gönen 750/500000
|750
|Halk Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|10
|Havran
|Balıkesir Havran 220/500000
|220
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|11
|İvrindi
|Balıkesir İvrindi 300/500000
|300
|Halk Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|12
|Kepsut
|Balıkesir Kepsut 140/500000
|140
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|13
|Manyas
|Balıkesir Manyas 200/500000
|200
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|14
|Savaştepe
|Balıkesir Savaştepe 80/500000
|80
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|15
|Sındırgı
|Balıkesir Sındırgı 250/500000
|250
|Ziraat Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu
|16
|Susurluk
|Balıkesir Susurluk 250/500000
|250
|Halk Bankası
|13.02.2026 - 11:00
|B. Öğretmenevi Bengi Salonu