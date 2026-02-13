PODCAST CANLI YAYIN

TOKİ Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ isim listesi: 24.753 hak sahibi belirleniyor

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla atılan kıyametli adımda Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar uygun ödeme seçenekleriyle yuvalarıyla buluşuyor. TOKİ etabı bugün Kocaeli, Balıkesir ve Tekirdağ'da start verecek. 24.753 hak sahibi evlerine kavuşacak. İşte ilçe ilçe detaylar ve TOKİ Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ isim listesi sorgulama ekranı...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. TOKİ tarafından başlatılan 500 Bin Sosyal Konut projesinde 13 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir, Kocaeli ve Tekirdağ illeri için hak sahipleri belirlenecek.

Kocaeli'de Sosyal Konut Heyecanı Başlıyor

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kocaeli için beklenen kura günü geldi. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortaklaşa yürüttüğü 500 bin sosyal konut hamlesinde, Kocaeli hak sahipleri bugün belirleniyor.

  • Kura Tarihi: 13 Şubat 2026

  • Kura Saati: 10.30

  • Etkinlik Yeri: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Kongre Merkezi C Blok

  • Yayın Kanalı: TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Sıra No İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi ve Saati Kura Yeri
1 Merkez (Başiskele, İzmit, Kartepe) Kocaeli Merkez 4800/500000 4.800 Halk Bankası 13.02.2026 - 10:30 Kocaeli B.B. Kongre Merkezi
2 Çayırova Kocaeli Çayırova 500/500000 500 Halk Bankası 13.02.2026 - 10:30 Kocaeli B.B. Kongre Merkezi
3 Derince Kocaeli Derince 90/500000 90 Halk Bankası 13.02.2026 - 10:30 Kocaeli B.B. Kongre Merkezi
4 Dilovası Kocaeli Dilovası 1750/500000 1.750 Halk Bankası 13.02.2026 - 10:30 Kocaeli B.B. Kongre Merkezi
5 Gebze Kocaeli Gebze 2000/500000 2.000 Emlak Katılım 13.02.2026 - 10:30 Kocaeli B.B. Kongre Merkezi
6 Körfez Kocaeli Körfez 1200/500000 1.200 Halk Bankası 13.02.2026 - 10:30 Kocaeli B.B. Kongre Merkezi
Balıkesir Kurası Başlıyor

Balıkesir'de ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş için kura çekilişi saati yaklaşıyor. TOKİ'nin dev projesi kapsamında Balıkesir merkez ve ilçelerindeki konutlar için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilecek.

  • Kura Tarihi: 13 Şubat 2026

  • Kura Saati: 11.00

  • Etkinlik Yeri: Balıkesir Öğretmenevi Bengi Salonu

  • Yayın Kanalı: TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Sıra No İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi ve Saati Kura Yeri
1 Merkez (Altıeylül, Karesi) Balıkesir Merkez 3267/500000 3.267 Emlak Katılım 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
2 Ayvalık Balıkesir Ayvalık 459/500000 459 Halk Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
3 Balya Balıkesir Balya 116/500000 116 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
4 Bandırma Balıkesir Bandırma 416/500000 416 Halk Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
5 Bigadiç Balıkesir Bigadiç 400/500000 400 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
6 Dursunbey Balıkesir Dursunbey 300/500000 300 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
7 Edremit Balıkesir Edremit 100/500000 100 Halk Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
8 Erdek Balıkesir Erdek 300/500000 300 Halk Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
9 Gönen Balıkesir Gönen 750/500000 750 Halk Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
10 Havran Balıkesir Havran 220/500000 220 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
11 İvrindi Balıkesir İvrindi 300/500000 300 Halk Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
12 Kepsut Balıkesir Kepsut 140/500000 140 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
13 Manyas Balıkesir Manyas 200/500000 200 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
14 Savaştepe Balıkesir Savaştepe 80/500000 80 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
15 Sındırgı Balıkesir Sındırgı 250/500000 250 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
16 Susurluk Balıkesir Susurluk 250/500000 250 Halk Bankası 13.02.2026 - 11:00 B. Öğretmenevi Bengi Salonu
Tekirdağ Sosyal Konut Kurası Namık Kemal Üniversitesi'nde

Tekirdağ halkının merakla beklediği 500 bin sosyal konut projesinin kura çekimi öğleden sonra yapılacak. Şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda yapılacak çekilişle ev sahipleri netleşecek.

  • Kura Tarihi: 13 Şubat 2026

  • Kura Saati: 14.30

  • Etkinlik Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu

  • Yayın Kanalı: TOKİ YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Sıra No İlçe Proje Adı Konut Sayısı Banka Kura Tarihi ve Saati Kura Yeri
1 Merkez (Süleymanpaşa) Tekirdağ Merkez 1000/500000 1.000 Halk Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
2 Çerkezköy Tekirdağ Çerkezköy 1300/500000 1.300 Halk Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
3 Çorlu Tekirdağ Çorlu 1500/500000 1.500 Emlak Katılım 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
4 Ergene Tekirdağ Ergene 400/500000 400 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
5 Kapaklı Tekirdağ Kapaklı 1500/500000 1.500 Halk Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
6 Malkara Tekirdağ Malkara 235/500000 235 Halk Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
7 Marmaraereğlisi Tekirdağ Marmaraereğlisi 60/500000 60 Halk Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
8 Muratlı Tekirdağ Muratlı 200/500000 200 Halk Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
9 Saray Tekirdağ Saray 320/500000 320 Halk Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
10 Şarköy Tekirdağ Şarköy 350/500000 350 Ziraat Bankası 13.02.2026 - 14:30 Namık Kemal Üniv. Konferans Salonu
TOKİ Kura Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Bolu'daki toplam 1.950 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenmektedir. Sonuçları şu kanallardan sorgulayabilirsiniz:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama

En hızlı ve resmi yöntemdir:

  • e-Devlet TOKİ Kura Sonucu Sorgulama sayfasına gidin.

  • T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

  • "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetini kullanarak adınıza çıkan bir sonuç olup olmadığını kontrol edin.

2. TOKİ Resmi Web Sitesi

  • toki.gov.tr adresine girerek "Kura Sonuç Sorgulama" bölümünden T.C. Kimlik Numaranızla sorgulama yapabilirsiniz.

  • Ayrıca "Duyurular" sekmesinde Bolu ili için asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi PDF formatında yayınlanacaktır.

ÜCRET İADESİ NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

  • Ücret İadesi: Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları bedeli çekiliş tarihinden 5 iş günü sonra ilgili banka şubelerinden (Halkbank veya Ziraat Bankası) geri alabilirler.

  • Asil ve Yedek Liste: Kurada hem asil hem de yedek talihliler belirlenmektedir; asil listeden sözleşme imzalamayan olursa hak yedeklere geçmektedir.

(Fotoğraflar Takvim arşiv, TOKİ sosyal medya hesapları ve AA arşivden derlenmiştir)