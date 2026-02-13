Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor. TOKİ tarafından başlatılan 500 Bin Sosyal Konut projesinde 13 Şubat 2026 tarihinde Balıkesir, Kocaeli ve Tekirdağ illeri için hak sahipleri belirlenecek.