Fenerbahçe'de bir transfer daha tamam! 50 milyon euroluk golcü de listede

ANLAŞMANIN ŞARTLARI NETLEŞTİ

Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan üç kulübün daha takibe aldığı belirtilen Adem Yeşilyurt için, Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya iki taksitte 500 bin euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada, oyuncunun sonraki transferinden Karşıyaka'ya yüzde 25 pay verileceği bilgisi de yer aldı.

KİRALIK OYUNCU PLANI VE SONRAKİ SATIŞ PAYI

Sarı-lacivertlilerin, Adem Yeşilyurt için gelecek sezon Karşıyaka'ya üç kiralık genç oyuncu göndereceği kaydedildi. Bu isimlerin vitrine çıkıp başka bir kulübe satılması durumunda ise Karşıyaka'nın yapılacak transferlerden yüzde 5 pay alacağı belirtildi.

TOPUK YAYLASI KAMPI ANLAŞMAYA GİRDİ

İş birliğinin önemli başlıklarından birinin kamp planlaması olduğu aktarıldı. Karşıyaka'nın sezon öncesi Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki kez kamp yapacağı, yaklaşık 100 bin Euro tutarındaki kamp masraflarının ücretsiz karşılanacağı ifade edildi. Kampın Düzce'de gerçekleşeceği bilgisi de paylaşıldı.

BONSERVİSİN YARISI BASKETBOLA

Fenerbahçe'nin yanı sıra diğer kulüplerden gelen teklifleri değerlendiren Karşıyaka cephesinde, Aygün Cicibaş, eski başkan Azat Yeşil ve futbol şube yönetiminin sarı-lacivertlilerin önerisini hem oyuncu hem de kulüp açısından uzun vadede daha yararlı bulduğu ifade edildi. Bu transferle iki kulüp arasında uzun soluklu bir iş birliğinin kapılarının aralanacağı vurgulandı. Karşıyaka'nın, transfer dönemi bitmesine rağmen sezon içinde satış kararında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında bulunan basketbol takımının acil mali ihtiyaçlarının da etkili olduğu kaydedildi. Adem'in transferinden elde edilecek kaynağın yarısının basketbol şubede kullanılacağı belirtildi.