Başkan Erdoğan yurt açılışında açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'ne kütüphane ve laboratuvar binası kazandıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR KONFERANS SALONU YAPALIM

Boğaziçi mezunu para babalarına çağrı yapan Başkan Erdoğan konferans salonu yapılması için talimat verdi. Başkan Erdoğan, "Rektörümüze de söyledik. Bize burada daha büyükçe bir alan Valimize de gerekli talimatı verdik. Büyükçe bir konferans salonunu Boğaziçi Üniversitemize yakışır, 1 seneye geçmeyecek şekilde yapalım bitirelim. Valimizden de sözünü aldık, Boğaziçi Üniversite'nin para babaları da bayağı fazla zaten. Onların da destekleriyle inşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim ve Boğaziçi Üniversitemize teslim edelim."dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Programımıza teşrif eden kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin istikbali olan gençlerle, farklı vesilelerle bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve kararlılığı gördükçe güç ve enerji tazeliyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbi yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.