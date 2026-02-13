Başkan Erdoğan yurt açılışında açıkladı: Boğaziçi Üniversitesi'ne kütüphane ve laboratuvar binası kazandıracağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenlerle, üniversitelerde derebeylik kuranların, imtiyazlarını kaybetmek istemediğini belirtti. Küresel ölçekte yıldızı parlayan bir Türkiye olduğunu hatırlatan Başkan Erdoğan, "Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanı olarak gören baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize yürüyoruz." dedi. Boğaziçi mezunu para babalarına çağrı yapan Başkan Erdoğan konferans salonu yapılması için talimat verdi.
Başkan Erdoğan İstanbul'da yurt açılış töreninde konuştu
YENİ BİR KONFERANS SALONU YAPALIM
Boğaziçi mezunu para babalarına çağrı yapan Başkan Erdoğan konferans salonu yapılması için talimat verdi. Başkan Erdoğan, "Rektörümüze de söyledik. Bize burada daha büyükçe bir alan Valimize de gerekli talimatı verdik. Büyükçe bir konferans salonunu Boğaziçi Üniversitemize yakışır, 1 seneye geçmeyecek şekilde yapalım bitirelim. Valimizden de sözünü aldık, Boğaziçi Üniversite'nin para babaları da bayağı fazla zaten. Onların da destekleriyle inşallah süratle yeni konferans salonumuzu bitirelim ve Boğaziçi Üniversitemize teslim edelim."dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Programımıza teşrif eden kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin istikbali olan gençlerle, farklı vesilelerle bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve kararlılığı gördükçe güç ve enerji tazeliyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbi yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.
Birazdan 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik kız öğrenci yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 916 öğrencinin barınacağı 2 öğrenci yurdunu bu kadar kısa sürede nihayete erdirmek kolay bir iş değildir.
Bizim için ilim, hakikate giden yolun altın anahtarıdır. Üniversite, bilginin üretim ve işleme merkezidir. Bizim için öğrenci bilgiye talip olduğu için talebedir. Bilim insanlarımız cebirden tıbba, mimariden şiire kadar ilmin ve sanatın her başlığında dünyaya önemli katkılar yaptı. İnsanlığı aydınlatan ışık uzun yıllar Doğudan yükseldi.
Geçmişle gelecek arasındaki bağ, aksayan yönleri olsa da bir şekilde sağlandı.
Değişimden, dönüşümden, tekamülden korkmamalıyız. Bir yerde hareket varsa orada bereket ve başarı olur. Duran pas tutar, yosun bağlar.
Üniversitelerimizin araştırmaya, özgün ve nitelikli bilgi üretmeye, Türkiye'nin ufkunu açan projeler geliştirmeye odaklanmasının şart olduğuna inanıyorum.
Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde derebeylik kuranlar, imtiyazlarını kaybetmek istemiyor.
Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanı olarak gören baskıcı zihniyete rağmen hedeflerimize yürüyoruz. İnşallah menzile varana kadar da ilerlemeye devam edeceğiz.
Üniversite ve hocalarımızın bir yandan evrensel nitelikte işler yaparken, diğer yandan yerlileşme hamlelerini devam ettirmelerini önemsiyoruz.
2 MÜJDE DAHA VERDİ
Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın zamanda yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz öğrencilerimiz için şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyarlı bir yatırım ile tam teşekküllü bir laboratuvar binası kazandıracağız.