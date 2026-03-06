Fenerbahçe’nin genç golcüsü Cherif kendine geldi

Sıdıkı Cherif'in Fenerbahçe kariyerinde ibre yukarı dönmeye başladı. Sarı-Lacivertli ekipte forma giydiği ilk haftalarda performansıyla eleştirilerin odağında yer alan genç golcünün, son maçlarda ortaya koyduğu katkı teknik heyet ve camiada umut yarattı. 19 yaşındaki Fransız forvet, son dönemde attığı goller ve yaptığı asistlerle dikkat çekti.



HEM ATTI HEM ATTIRDI!

UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynanan karşılaşmada, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golün hazırlayıcısı olan Cherif, takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstlendi. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında attığı şık kafa golüyle öne çıkan Cherif, Türkiye Kupası'nda da Gaziantep FK ağlarını havalandırarak form grafiğini yükseltti. Sarı- Lacivertli formayla şu ana kadar 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 1.88 boyundaki santrforun, ilerleyen haftalarda performansını daha da yukarı çekmesi bekleniyor.



ZORUNLU OPSİYON VAR...

Fransa takımı Angers'ten devre arasında kadroya katılan Cherif, 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunu içeren anlaşmayla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.