Uğurcan Çakır’dan inanılmaz refleks: Maçın kader anı böyle geldi

Ui-Jo’nun orta çizgiden attığı şut ağlara giderken Uğurcan inanılmaz bir refleksle gole izin vermedi.

01 Mart 2026
Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmanın 39. dakikasında inanılmaz bir an yaşandı. Alanyasporlu oyuncu Ui-Jo sağ kanattan orta çizgiyi geçer geçmez Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce çok uzaklardan kaleyi denedi. Süzüle süzüle ağlara doğru giden topu Sarı-Kırmızılı takımın başarılı file bekçisi parmaklarının ucuyla son anda dokundu. Bu temasın ardından üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Böylece Uğurcan Çakır maçın kader anına imza atan isim oldu. Başarılı kaleci toplam 4 kurtarış yaparken galibiyette önemli bir rol oynadı
Uğurcan dün gece de Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

